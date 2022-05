SRAMOTA ME, NEMAM DOSTOJANSTVA, A NI PONOSA! Dalila otvorila dušu o BRUTALNIM svađama sa Carem, pomenula i PORODICU (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car otvorili su dušu o svom odnosu.

Filip je govorio o teškoj situaciji i emocijama nakon žestokih sukoba koje je nedavno imao sa svojom devojkom.

- Vrtlog mi je u glavi. Konfuzija mi se desila. Nekada imam osećaj kao da se rastavljam sa zdravim razumom, kao da silazim sa uma... Volim je i imam emocije, ali me sve guši sve što se izdogađalo. Neko sam ko joj je hteo pomoći, uradim to, a onda pomislim da je bolje da nisam ni prilazio - nastavio je Car sa svojim izlaganjem.

- Prevrti me lako iz jedne u drugu situaciju. U mnogima joj nisam ni pomogao, eto i Dejan jeste, pomirila se sa njim... Kasnije sam joj pomogao da se izvuče iz situacije sa Anđelom, pa je ubacim u katastrofalan odnos sa mnom, tako je bilo i sa Dejanom... Ona sa mnom prihvata sve najgore radije nego sa nekim drugim sve najbolje, to je i ono što me kopka. Ne mogu se više sam sa sobom sastaviti, više nije ni do nje ni do mene, već do tog pritiska i ludila - govorio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalila, mnogi se pitaju imaš li i malo ponosa i dostojanstva, odakle želudac da se neke reči progutaju? - pitao je novinar.

- Nemam... Ja sam toga svesna i to sam već sve rekla... Sramota me je svega, dostvojanstva nemam, ni ponosa. Mislim da sve ono što se izdešavalo, ostavilo me je bez teksta. Ne znam ni šta bih rekla svojoj porodici ni prijateljima, sve psovke mi prolaze kroz glavu... Kada ga ugledam mirnog i normalnog ja zaboravim, pa kada me opet pecne, ja bih se katapultirala u svemir - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Posle onih 12 sati svađe, nemam snage ni da se družim, ni da pričam ni ništa... Ja bih samo normalna da izađem odavde, vidim da ja nisam ono što sam bila. Nemam više obraza ni tebi da se obratim nekom rečenicom, a kamoli svojim prijateljima ili porodici, gledaocima. Nemam više ništa. Mislim da nijedna devojka ne bi ustala iz kreveta posle svega što je bilo juče, ali ja sam se potrudila da se izdignem iznad svega i budem ovde - istakla je Dalila.

- Ja sam svesna da sam grešna posle svih dešavanja, ali posle nekih stvari koje mi je rekao, tipa da ni ta beba ne treba da bude rođena... Kada na sve to pomislim, kada vidim šta je sve prećutao za 5 godina, tada mi nije žao. Žao mi je samo što smo Filip i ja sebi ovo dozvolili - odgovorila je.

Kurir.rs/K.Đ.

