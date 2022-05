NIKAD U ŽIVOTU NISAM POMISLILA DA ĆU IMATI MUŠKARCA POSLE DEJANA: Dalila priča Caru o bivšem mužu, zna tačno kako se OSEĆA (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car su posle svih svađa i rasprava koje su imali ipak malo "spustili loptu" pa su se prisetili starih dana sa početka veze kada je ljubav cvetala.

Dalila je ovom prilikom pomenula i bivšeg muža Dejana Dragojevića.

- On nikada neće prihvatiti to sam uradila na takav način. Meni je to bilo nepojmljivo, kao i njemu. Nikad u životu nisam pomislila da ću imati nekog muškarca posle njega. Ja sam sa njim doživela duboku starost. Nikada me nije zanimalo ništa. Nikada nisam mislila da mi možeš napraviti takva sr*anja. Nikada nisam mislila ad ć neko doći pa da ćeš mi to uraditi. Kada je Mića došao da pomiri mene i tebe, kako svađa ne treba da utiče, evo kao da je juče bilo - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vidim da ću ispasti budala. Ja sam vdieo da je on temperamentan, ali da je inteligentan - rekao je Car.

- Zamisli da je on meni to uradio, kako bih ja to podnela? I l hiljadu pitanja sam imala. Mene ništa nije zanimalo. Drvo me pita, ja sam rekla da sam najsrećnija osoba na svetu - govori Dalila.

- Kada je to bilo? - upitao je Car.

- Na početku, kada smo ti i ja počeli da se zabavljamo. Ja sam rekla da znam da sam povredila Dejana, ali sam rekla da mi ništa nije bitno - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.