MALO JE FALILO DA JE ODALAMI! Filip Car uhvaćen u trenutku BESA, stegao ZUBE i preti Dalili rukom! (VIDEO)

Dalila Dragojević je nominovana od strane ukućana i moraće da se bori sa Franom Pujasom u duelu.

Ona se tokom emisije pravdala za sve što je uradila do sada, a čini se da je pokupila iste fazone kao Filip Car, koji napravi neviđeni i često sramni haos, a onda sutra govori kako je on kriv i kako je on najgori.

Ipak, jedan kadar je bacio senku na Dalilino čedno izdanje, a to je bilo noćas kada je emisija trajala, a Dalila se sa Carem odvojila na dvosed gde im se pridružio i Sale Luks.

foto: Printscreen/Zadruga

Sale je pokušao da se obrati Dalili, ali mu je ona drsko zapušila usta, a već u sledećem momentu Filip Car zamašio je iz sve snage kao da će udariti Dragojevićku.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!