BOJIM SE DA JOJ KAŽEM GOLU ISTINU! Car odlučio da ŠUTNE Dalilu, nema BUDUĆNOST s njom i zna šta je JEDINO rešenje za njih

Filip Car otkrio je posle skandaloznih svađa sa Dalilom Dragojević kako se oseća nakon svega što su jedno drugom priredili.

- Ovo mi je možda najgori period za svih devet meseci i najluđi. Mislim da mi je gore sad, nego na početku kad smo se zbližavali i kad je bilo sve sa Dejanom. Je l' mi veruješ da ne znam šta bih rekao? Smešno mi da kažem nakon svih situacija koje su se izdešavale - govorio je on.

- Šta je glavni uzrok nepoverenja? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam nepredvidim sam sebi, preskočio sam sebe i planove koje sam imao. U svojim postupcima u kojima sam hteo da pomognem njoj, odmogao sam i njoj i sebi, pa me uhvati ludilo i nervoza. Vraćam filmove u glavi za vreme njenog druženja sa Anđelom... Možda sam kriv za neke situacija, koje ja osuđujem. Vidim njen i klip anđelov iz garderobera, a ne razmišljam da je pet minuta pre toga videla da idem sa Anom u kupatilo. Kad se setim toga, bude mi žao. Juče sam prvi put realno sagledao stvari. Nikad nisam mogao da pređem što je drugi put bila sa Dejanom, samo sam lagao sam sebe. Očekujem da neko zaboravi moja dela. Neprirodno je da budemo zajedno, posle svega što se izdešavalo - objašnjavao je Filip.

- Koliko god da ja ne smem da kažem pred njom, mislim da je jedino rešenje naš samostalni, odvojen život. U teoriji je to jedino dobro i realno. Ja pripremam nju da joj kažem ovo, a bojim se da joj kažem. Ja znam da napolju normalnije funkcionišem, ali da li to ima perspektivu nakon svega što se izdešavalo? Da li njena i moja moja porodica mogu da se pomire sa činjenicom da smo nas dvoje zajedno? - nastavio je Car.

- Da li sad pokušavaš da balansiraš sa njom do superfinala, ako ostanete do tad ovde? Da li je to tvoj plan? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne mogu da kažem da mi je to plan. Bojim se kad bih izašli napolje i da sam joj potreban, bio bih tu za nju. Najbolje bi bilo da izdržimo da se sve stabilizuje, pa da se raziđemo. Možda za sedam dana kažem da sam uspeo da pređem preko svega i da imam nadu da ovde i napolju može da bude bolje - rekao je Filip.

- Kad vraćam, sve mi je čudno, Dejanov napad na Anđela dok je bila u odnosu. Meni su samo upitnici u mozgu koji me dovode do ludila. Ko me poznaje, vidi da se sa mnom nešto neobično dešava i da ne znam šta radim. Normalan čovek bi u njenon zadnjen druženju digao ruke i otišao na normalan način. Uputio sam se u nešto gde sam joj samo odmogao. Bolje da je bila neiskrena u druženju, nego da je imala frke i da se niko prema njoj nije ponašao agresivno - objašnjavao je Car.

- Kakva je Dalila kao osoba? - upitao je voditelj.

- Uvek dođem do zaključka da ona petlja i mulja i da je loša osoba. Kad se zbližimo, ona mene prevrne i pomislim da uopšte nije loša. Sanja Grujić je imala lepo izlaganje kad su juče bile nominacije, meni se stavlja na teret morala odgovornost, sve vezano za Dalilu. Ja sam neko ko je šizofrena osoba, napravim golimu sr*nja nekome, nisam fer u odnosu, pa ispravljam i osećam se dužan. Da li sam kriv što ona nije htela da se vidi da pati i da čeka mene i pored svih mojih lošim postupaka, pa se ponašala kao muškarac... Ne znam - pričao je on.

