DALILA I DEJAN ĆE UZETI NOVAC I TO SU I ZASLUŽILI! Zorica Marković bila gost rijalitija i sve videla, sada iznela TAJNE ZADRUGE!

Pevačica Zorica Marković progovorila je o rijalitiju u kom je i sama učestvovala.

Glavna tema su svakako Dalila i Dejan Dragojević sa partnerima Aleksandrom Nikolić i Filipom Carem.

"Ne bi bili zajedno da tu nema ništa, ne može na silu to da traje. Aleksandra je Dejanu došla kao lekić, od te priče nema ništa, to je meni jasno, retko kad sam promašila. Takođe, nema ni od Cara ni Dalile. Otkako je sve to počelo, meni tvrdim, ako pogrešim izviniću se svima, Dejan i Dalila će se pomiriti. Sada tamo ne, izgubili bi plasman. Car je kolateralna šteta iako je svašta radio, on nije glup, jako je inteligentan. Ja nikog ne osuđujem. Njih dvoje će oprostiti jedno drugom kada izađu, uzeće novac i zaslužili su, vozali su celu priču 10 meseci, ali na takav način mi je bezveze", pričala je Zorica i dodala:

"Završiće jednim udarcem, narod će brzo zaboraviti, meni je samo krivo da ti ljudi nasedaju, neka glasaju za neke fine ljude."

foto: Printscreen/Zadruga

Markovićeva kaže da nema prave ljubavi u rijalitiju trenutno.

"Niko, mislila sam da Mensur ima emocije prema Milici, međutim, ne može meni da diktira neko spolja. Svi su takmičari, imaju u interesu da ostanu što duže i tu se malo pogube. Pravo drugarstvo, čovek čoveka da voli, jedino su Fran i Đedović, nisu se svađali, lepo se druže", ističe Zorica i nastavlja o Miljani Kulić:

"Meni je smešno to "Bebica". Čovek je tu iz inata zbog Zole, Zola zbog relacije sa Kulićima, meni je žao nje, ovi muškarci će se snaći, Miljanu je pojeo rijaliti, privatno je znam drugačije, ima dobrih osobina."

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ/Topbalkanradio

Bonus video:

01:24 ZORICA MARKOVIĆ NAVUKLA ERU U SOBU! napravili haos u programu uživo: DOHVATILI SE PREKO STOLA!