NIJE ŽELEO DA RADI DNK ANALIZU, ZNAO JE DA JE NJEGOV SIN! Zorica Marković se oglasila nakon sudske presude da je Ilić Devinov OTAC

Danas je kao bomba odjeknula vest da je doneta zvanična sudska presuda da su Miroslav Ilić i Devid sin i otac, što je Devinova majka, a Miroslavljeva bivša ljubavnica Mirjana Antonović odmah objavila na svom Fejsbuk nalogu.

Pevač nije želeo mnogo da komentariše presudu dok se sam ne uveri, a za Pink.rs se povodom čitave situacije oglasila se pevačica Zorica Marković.

- Nisam nikad sa Miroslavom pričala o tome, meni nikad nije negirao da je Devinov otac, sad da li je novinarima negirao, ne znam. Zna se da je on njegov otac, pisalo se svašta, ali ne mora da znači da je istina. Koliko znam nije želeo da radi DNK, verovatno jer je znao da je njegovo. Nisam čula da je ikada rekao da nije njegovo dete, drago mi je, dece nikad dosta, nek su živi i zdravi. Miroslav i ja smo u jako dobrim odnosima, nismo se dugo videli zbog pandemije, nema turneja kao pre... Ja ne radim istim tempom kao ranije, ne želim, ali bili smo i ostali u dobrim odnosima. Nema razloga da ne prihvati sina. On se možda bunio zbog načina na koji je ta žena sve to predstavila. Bio je bespotreban atak na čoveka u štampi, možda je inat proradio u njemu pa je ćutao. Ima koliko hoćeš vanbračne dece na estradi, samo se ne zna. Pevači uvek daju go u gostima. Čula sam svašta, po turnejama se svašta radi, svi to znaju, nema potrebe da se pravimo ludi, ali o tome se ćuti. Nek su živi i zdravi - zaključila je Zorica Marković.

