POMIRILA SE S CAREM DA NE BI ISPALA K*RVETINA Anđelo progovorio o Dalili, Dragojevićku UNIŠTIO bivši najbolji prijatelj, ona BESNA

Voditelj je dao reč Ani Jovanović, kako bi prokomentarisala treće mesto na anketi za najveće razočarenje, a koje je zauzeo Anđelo Ranković.

- Očekivano je, samim tim što je ovde predstavljen kao dečko sa kodeskima i sa drugim verama interesovanja. Imao je potpuno drugačije o Dalili, a ušao je u odnos sa njom u kakav je ušao. Svi znamo koliko je bio dobar prijatelj sa Markom Đedovićem i jako je čudno da se tako nešto preokrene... Delovao je kao drugačiji, zreo momak, nikada ne bih rekla da to može sebi da dozvoli - govorila je Ana.

- Ja sam i sam rekao da sam se razočarao u sebe... Razočarao sam se što nisam mogao da iskontrolišem višak testosterona, trebao sam da uključim mozak... Trebalo je da budem odlučniji u svemu tome... Okej, narušio sam prijateljstvo sa Sandrom, imao sam čarke sa Matorom i na kraju kraj prijateljstva sa Đedovićem. Kada se to sve pogleda u kombinaciji sa Dalilom, jasno mi je što sam zauzeo to mesto, može tako da se gleda. Što se tiče Sandre, nismo mi direktno pričali o našem odnosu, i to što sam rekao da ću razmilsiti sutra o svemu, odnosilo se na Dalilu, a ne na nju. Što se tiče Dalile, da, flertovali smo, muvali, družili, ništa nije bilo strašno. Nisam ja izbegavao njene poljupce, poljubila me je samo u obraz par puta i to je to, ništa nije bilo krupno. Filip je rekao da ne može da veruje da ne mogu da joj pređe preko toga što se pomirila sa njim... Mislim da bi on možda lakše prešao preko ovoga što prelazim ja, ali svi smo različiti. Ona je sve uradila kako jeste i normalno je da mislijm da je igrala igru. Tada to nisam mislio, ali sada mislim... Moram reći, nikada se nisam zalagao da ispadne da sam pun kodeska i fin, stvarno nisam, samo sam bio prirodan i onakav kakav jesam... - govorio je Ranković.

- Smatram da se Dalila pomirila sa Carem samo da bi se oprala od razvoda sa Dejanom i da ne bi ispala ober ku*vetina - rekao je Sale Luks.

- Kako te nije sramota! Ovaj čovek je zaljubljen u mene, zato i ne može da podnese da sam ja sa Filipom! Niko ne može da priča o našoj vezi! Ja Filipov pritisak ne mogu da podnesem, a vi ste za mene mlaka voda! - urlala je Dalila.

