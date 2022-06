KARIĆ I ZONJIĆEVA IMALI SU ODNOS PRE RIJALITIJA, SA MISICOM JE NA SILU! Marijanina drugarica iznela sve TAJNE: Slao joj je PORUKE!

Vest da su Marijane Zonjić i Stefan Karić imali intimne odnose šokirala je sve.

Stefan Karić je preko godinu dana u vezi sa Jovanom Ljubisavljević, sa kojom je ljubav započeo tokom prethodne sezone, a taj odnos do danas je važio za jedan od jačih, te se se spekulisalo da će se i venčati posle rijalitija.

Povodom novonastale situacije oglasila se najbolja drugarica Zonjićeve, Maja Tačina, koja je konačno progovorila o onome što je dugo najavljivala. Otkrila je do sada nepoznate detalje i priznala da nije iznenađena ovim događajem.

- Ako se sećate, mesecima unazad sam govorila o zauzetom muškarcu iz Zadruge koji je imao nešto sa Marijanom. To je bila velika tajna, ali je sada došlo pravo vreme da se to otkrije! To je taj muškarac, Stefan Karić! Oni su imali nešto i pre rijalitija! On je oduvek slao Marijani poruke, od trenutka kad ju je upoznao, to je nešto što je trajalo. Mislim da su jako lep par i da između njih odavno sevaju varnice, ovo je samo logičan sled događaja. Od sudbine se ne može pobeći, oni su stvoreni jedno za drugo.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Marijana je samo sat vremena pre navodnog odnosa sa Stefanom Karićem, javno zapevala za bivšu ljubav Igora i posvetila mu reči pesme, a nešto kasnije se osamila pored jezera i grcala u suzama, te se spekulisalo da se pokajala zbog svega što je uradila.

Maja je na to imala sledeći komentar:

foto: Printscreen/Pink

- Ona je mnogo volela Igora i moguće je da ga se setila. Na kraju krajeva, njoj je vreme stvarno da krene dalje. Ako je i uradila nešto sa Karićem, ne treba da se kaje ni za šta.

Stefanova devojka Jovana nije želela da komentariše ovu goruću temu, a Tačina je progovorila o njoj i njihovoj vezi.

- Uh, ne bih mnogo komentarisala. Meni je njihov odnos nekako uvek izgledao 'na silu', ali oni najbolje znaju šta je iza njihova četiri zida. Da je sve bilo kako treba i da je sve valjalo, ovo sa Marijanom se ne bi nikada ni desilo, ne sa njom nego sa bilo kojom devojkom.

foto: Printscreen

