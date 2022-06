KARIĆ SE NABACIVAO ZONJIĆKINOJ DRUGARICI! Ona pokazala PREPISKU, pa isplivao Stefanov snimak nakon žurke: Bilo je FENOMENALNO!

Marijana Zonjić i Stefan Karić završili su u dvorištu nakon čega je ona tražila vlažne maramice od Ane Jovanović.

Njih dvoje su pre ovog događaja bili prisni ispod trema, te su mnogi zaključili da je došlo do intimnog odnosa.

Sve ovo ne bi bilo čudno da Stefan nije u vezi sa Jovanom Ljubisavljević, koja je priznala da je do rano jutros pratila ova dešavanja, ali da ne želi da ih komentariše.

Marijanina najbolja drugarica Aleksandra je priznala da je šokirana.

- Au! Baš au! On se do sada folirao u ovoj sezoni, kao veran, miran i pošten, a nije takav. Svi znamo i da je svaku curu smarao na Instagramu. I zauzet i slobodan, ali me je Marijana iznenadila. Pisao mi je pre, a bio je tad ne znam sa kim, ne mogu da se setim, ja nisam ni znala za njega do tad, sve dok nisam ušla na profil njegov - ispričala je Aleksandra Krstić.

Inače, Karić je posle žurke otkrio svima kako se proveo, a nije rekao ni reč o Marijani.

- Bilo je fenomenalno! U početku sam bio nervozan, ali sam bataliko sve i odlučio da se provedem. Nisam verovao da će mi biti onako kako mi je bilo. Slabili smo Željkov rođenda, dočekao sam Osmanov, neverovatno je bilo! Došao sam više da se obratim Osmanu, da mu kažem da ga volim najviše na svetu! Hvala mu na svemu što radi za mene, nadam se da se provode sada! Pozdrav za Kristinu, za Jocu - rekao je Karić u radio-emisiji.

