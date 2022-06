SLOMIO SE PRED KAMERAMA! Anđelo ogolio dušu uživo, Matora uletela u STUDIO, pa nastao opšti HAOS i LOM! Izbacila ga skroz (VIDEO)

Anđela Rankovića, koji je progovorio o emotivnim turbulencijama i o svađi sa Jovanom Tomić Matorom i MC Aleks.

Totalni preokret. Zadrugu 1 sam otpočeo onako kako jesam, a želeo sam da ovom završim to neko poglavlje. Želeo sam da pružim više tim komentarisanjem, ali eto od svega toga, totalna promena. Bezvoljno sve. Želim da se ovo završi. Krivo mi je što su se desile situacije...Ja sam prošle godine želeo, pogrešio, pokajao se, ali sam ulazio u to svesno. Ja sam bio sa Sanjom i napravio to što sam napravio, ali se sada nalazim u situaciji da nemam nameru, ni narav, ni želju, a nalazim se u situaciji gde smo i ona (Matora) i ja istraumirani zbog prošle godine. Ja sam neko ko ume da prihvati kritiku i ko ume da se oseća loše zbog stvari zbog kojih treba - počeo je Anđelo.

foto: Printscreen

- Nisam ni znao da ćeš da me zoveš... Ne ne krijem ništa, stvarno nikad nisam video od Aleks da me gleda na taj način, a ja je ne znam, nisam u njenoj glavi, ali nisam glup ili budala, da ne mogu da vidim tako nešto. Nisam obraćao pažnju, niti bih ikada pomislio da može da dođe od strane Aleks da to ide tako. Mislim stvarno da to nije to, ali ako je Matora sumnjala u Aleks, najbolje je bilo da je ona to njoj rekla. Da raspravi sa njom, smatra da je tako, pa da dođe i da mi kaže da misli da se sviđam Aleks. Sanja i ja smo se družili i provodili vreme i bilo je očigledno da će se nešto desiti. A ovde mi je krivo što nismo stopirali - pričao je Ranković, ali je Matora uletela u radio:

- Niko nije pričao sa mnom, da bi neko ovo pričao. Poenta priče je da sam ja pitala Aleks zašto sve to. Smetale su mi stvari, a kad god mi je smetalo, ja sam zamerila. Kad se desilo ono na žurci, rekla sam da se tada nešto dešava. Zamisli kada bih ja, da ti ne bi proživeo stres, ne bih zamerila osobu koju volim. Na snimku se vidi da sam mu ja lepo prišla, od reči do reči. Anđelu se drugi put dešava. Ne treba da mi ćuti svakako. Druga stvar, Anđelo je imao jednu ozbiljnu grešku prema meni. Meni onaj snimak i pitanja ne izlazi iz glave. Anđelo je meni prećutao da je bio poljubac, pa mi je pokazao poruke kad smo izašli, sa Sanjom kad je bilo. Čudno mi je bilo, evo kako ja sada razmišljam, kako je moguće da Šopićka tri puta pita jednu stvar, a ona se ne seća, a Anđelo se seti kasnije - govorila je Matora, dok je Anđelo napustio radio, pa je ona nastavila:

- Nema potrebe da se glume neke priče. Ne, ono što sam osetila da treba da uradim, ja sam uradila. Koliko puta ja treba da kažem da nisam primetila ništa od strane Anđela? Ja generalno nemam poverenja u Aleks još od Čorbe, Dina. Ja bih sada lagala tebe kad bih rekla da mi onaj klip ne izlazi iz glave. Osećam se i ja loše kad napravim grešku, sam je hteo svađu sa Đedovićem, sve je sam. Jedino gde ja osećam krivicu jeste što sam ja pukla na žurci. Ja ne povlačim to da se on kaje, znam da se kaje, ali posle svega što se desilo je da ne možemo da budemo drugari. Ja sam njega pustila u svoj život, moji najbolji drugari su i njegovi, živeo je kod mene u stanu. Ne želim da imam kontakt ni sa njim, ni sa njom - rekla je Matora.

foto: Printscreen

