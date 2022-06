DEJAN JE POHVALIO, A ONA GA SPUSTILA NIKAD NIŽE! Dragojević priznao sve svoje greške, pa ga Aleksandra UKANALILA pred svima! VIDEO

Rijaliti učesnici glasaju za najpravednije osobe u "Zadruzi 5". Ovonedeljni vođa Sandra Rešić dala je reč Dejanu Dragojeviću.

Dejan je istakao da mu je žao što ne može sam sebe da navede.

- Žao mi je što ne mogu sebe da navedem, mislim da sam ja taj pravedan lik. Šalim se, ja sam g*vnar. Na listu ću da stavim Ša koji je stvarno borac za pravu i pokidao bi se. Kroz sve je gurao svoje i od ludaka stigao do normlanog lika. Mensur isto tako i svaki put mu slušam izlaganja ili kad dođe kod Đedovića. Uključujem i Aleksandru. Ja ne da joj zabranjujem da komentariše, ali moraš da budeš spreman na debate, komentarisanje i svađe, dela i nedela. Rekao sam da više neću da je stopiram, neka komentariše i vidi kako je to. Bio sam nepravdan prema njoj, a ona je htela da bude pravedna. Ona sve to srčano doživi - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nemam koga da navedem - rekla je Aleks.

- Svi su ti nepravedni? - pitao je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da. Pričate sve jer ste pristrasni, ne volite nekog i nemam koga da navedem. Navešću Dina, Mateju i Minu - dodala je ona.

Kurir.rs/K.Đ.