MATORA NIKAD NEĆE NAĆI BUDALU KAO ŠTO SAM BILA JA DA SKAČE ZA NJU! Sanja Stanković oplela po bivšoj devojci i njenoj novoj METI!

Sanja Stanković progovorila je o aktuelnostima iz "Zadruge" gde je i sama svojevremeno bila takmičar.

Ona je otvoreno pričala o odnosu sa tadašnjom devojkom Jovanom Tomić Matorom i nastavila o Anđelu Rankoviću sa kojim se poljubila.

- On me ne spominje toliko, koliko me Matora pominje. On baš izbegava da govori o bilo kojoj bivšoj. Matora ume da laprda. Anđelo nije iznosio detalje o svojim devojkama, a Matora je iznela da smo se on i ja poljubili pre "Zadruge 4". On je rekao da se to nikad nije desilo, ja sam se držala toga zbog njega. To se desilo i ostalo je na tome. On je hteo nešto više od toga, ja sam posle tog poljupca rekla da mi je neprijatno. Niko nije znao za taj poljubac. Ja nisam htela da se nastavi, posvađali smo se. Bilo mi je neprijatno zbog Matore i Teodore. Tako sam se osetila. On mi je rekao da ulazi u "Zadrugu 4" i da ćemo sigurno biti zajedno ako ja uđem, rekao mi je da neće moći da izdrži ako ja budem ušla - ispričala je Sanja.

- Posle tog poljupca, mi smo se posle nekog vremena opet čuli, bio je na mom rođendanu, tad je bila i Matora. Flertovao je tada sa mnom, a Matora je bila tu. Ona je mislila da ćemo se pomiriti, to sam i ja mislila. Tad je moja mama Anđelu rekla da bi volela da joj on bude zet. Ali na tom rođendanu se ništa nije desilo, ja to nisam želela, Spojila nas je energija u "Zadruzi", desilo se šta se desilo. Niko nije znao za ovo, Matora ne bi ostala živa da ne ispriča to. On joj je rekao tek posle "Zadruge 4", imao je potrebu da ispadne šmeker i drug. Mislim da je njihovo pomirenje u inat meni, ali ne od strane Anđela. On je osećao veliku krivicu i to je bilo iskreno, a ne mogu da kažem da je to sa Matorine strane iskreno, vidimo i sad. To mu neće zaboraviti, a ni oprostiti. Ja sam joj i dalje slaba tačka - nastavila je Stankovićeva.

- Da mu je oprostila, ne bi se sad ljutila na Anđela, nego na MC Aleks. On uopšte nije kriv. Da mu je Matora bila prijatelj, ne bi ga dovela u ovu situaciju. Bilo mi ga je žao i kad je plakao zbog Teodore, štagod da se izdešavalo između nas, ja sam bila svedok njihove ljubavi. Najgore je kad ostaneš bez osobe koju najviše voliš, ne zbog svoje krivice, nego zbog drugih ljudi i faktora. Nisam sigurna, ali mislim da su tu uticale njihove porodice, njena karijera, fanovi, antifanovi. Oni su se stvarno voleli. Ja razumem što on plače, zna da su se voleli, a nisu uspeli zbog drugih stvari. Ljubav je dvosmerna ulica, ne može da izvuče sve jedna strana - istakla je Sanja.

- Što se tiče Matore i njenih odnosa, ne želim da komentarišem to, ona je davna prošlost, njen izbor, njena stvar. Stvarno me ne zanima. U nekim stvarima sam razumela MC Aleks, pronalazim se u nekim situacijama, vidim da sam i ja bila izmanipulisana, ali razumem i Matoru. Znam kako je na mene urlala. Pričaju ispod pokrivača, pa Matora ode i ispriča svima. Kao što je Matora rekla da su u vezi. Nije svako spreman da se javno "autuje". Matora je izgubila kompas o realnom svetu, nema predstavu da se neke stvari ne rade, što bi rekao Ša. Pogubila se, mislim da to nervira Aleks, to je radila i sa mnom. Ona mene i dalje pominje, mislim da neće nikad naći budalu kao što sam ja, koja će stati i priznati da je u vezi sa njom i da skače za nju, da ne da na nju. To je ono što fali kod MC Aleks. Ja sam grizla za nju. Mislim da me nije prebolela - rekla je Sanja.

- Ona zna na čemu je sa Aleks. Očigledno joj to odgovara, očigledno voli da pati, jer ja drugo objašnjenje nemam. Sama sebe povređuje tako, cmizdri. Mogu da pokušaju, mislim da će pokušati, ne znam, razmišljala sam baš šta bih rekla da sam bila u žiriju na "Zadrugoviziji". Pre "Zadruge 5" smo imale indirektan kontakt preko mog druga oko računa, pošto se moj telefon i dalje vodi na njeno ime. Pretila mi je da će da izvadi listing i pošalje redakcijama. Ja sam joj rekla da uradi to slobodno, da može da mafija mami i tati. To je to - otkrila je Sanja u emisiji na "Red TV".

