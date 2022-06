MATORA SE SLOMILA, MOLILA ZA OPROST! Pričala o ljubavi sa MC Aleks, otkrila datum veze, pa se obratila NJENOJ PORODICI (VIDEO)

Nakon što su priznale Jovana Tomić Matora i MC Aleks u vezi, i posle njihove žestoke svađe, Matora je otvorila duši i priznala kako se oseća.

- Ja sam okej, ali Aleks je jako loše, stalno plače. Rekla mi je da je pustim par dana, nije htela da priča sa mnom, pa sam poslala Rešićku da priča as njom. Plaši se da su je odbacili njeni. Moram da ti kažem da se ja osećam jako krivom zbog svega, ček mi je i moja mama aludirala na to da se ne ponašam kao psihopata. Na igri istine je ona rekla ono da li sam ja zadovoljna, ali kada mi je Đedović rekao da je ona priznala da smo u vezi. Ona je to čak i Rešićki i to govorila, ali jedino je njima rekla, a ja sam Marko stavila do znanja to. Nisam mogla da verujem da je imala petlju da to kaže pogotovo Marku - rekla je Matora.

foto: Printscreen

- Meni je prvo pala na pamet da je ona to rekla da bi spinovala priču i da mi je na taj način trljala na nos to sve. Iznenadila me je, mislila sam da je saterana u ćošak, ali posle sinoćne emisije ja sam pričala sa svima i svi se slažemo u tome da je ona priznala sve to, ali čudno mi je što nije rekla da je ja smaram, ona je mogla da okrene na mene sve. Njoj i njenoj porodici nije bio lak na život, a ona je držala njih na okopu. Ona je meni rekla da bi njena mama to prihvatila, ali se plaši svih ostalih. Ona je to htela napolju da popriča sa njima, ali se ovo desilo. Njoj svašta prolazi kroz glavu, mada meni klipovi ne izlaze iz glave. Ona svesno meni napakosti i to sa Anđelom, i još ja u njega nisam posumnjala ni u jednom momentu, i mislila sam da se ona loži na njega. Moja najveća greška je bila što sam stavila i nju i njega u isti koš. Meni je nerealno da je ona pričala loše za moje drugare. Meni su Marko i Miki je*ali mamu maminu. Oni su bili ubeđeni da sam bolesna, a ona je htela da me zgadi mojim ljudima. Ja verujem da se ništa nije desilo u kupatilu. Mene zanima da li mu se ona obratila u kupatilu, Anđelo mi je rekao da je on ušao da pi*a, a ona šta je htela to meni nije jasno. Ja znam kada sam se udvarala Rešićki i ona me je oduvla, a sada ispada da sam ja zbog moje pažnje napravila da se ona zaljubi u mene, da je to tačno Ana Korać bi bila sa mnom u vezi - rekala je Matora.

foto: Printscreen

- Ona zna da mene Miki voli, i ona njemu ne zamera ništa, niti on ima loše mišljenje o tome. On misli da se ona folira nije bitno. Ja sam ljubomorisala na Dina, Mateju i Mensura, ja ne znam kako ću da izvučem Aleks iz ovog stanja - rekla je Matora, pa se obratila porodici Bajić:

- Ona vas voli, i verujete mi da se borila protiv svega. Ja znam da ona njih voli i da želi da priča sa njima, i izvinite. Desilo se to, mi krijemo ovo od 22.09. krijemo ovo, mi smo se tada držale za ruke ispod stola. Ona se odupirala tome, ali šta da se radi. Volimo se i ona i ja, i znam kako joj je, ta naša platonska ljubav je nerealna. Meni više ništa ne smeta kod nje, toliko je volim, a guši me jer joj sada nije dobro. Teško mi je, ali znam da mene moji nikada ne bi izdali, ne verujem da će me njeni roditelji prihvatiti, ali se nadam da će me ceniti kao čoveka jer ja nju volim. Molim njenu porodicu da je razumeju jer njoj nije lako. Ja se nadam da njena pordica neće da me gleda kao psihopatu, i izvinjavam se, nije nam lako, osećam grižu savesti. ja ne bih mogala da živim sa tim kada bi oni nju odbacili. Molim ih da me razumeju i nadam se da ću imati prilike da ih upoznam, i plašim se toga, ali ... - pričala je Matora kroz suze kada ju je Darko zagrlio.

kurir.rs

Bonus video:

00:15 ŠOK! MATORA SE OKLIZNULA I LUPILA GLAVOM U BETON: Isplivao snimak sa Sanjinom rođendana, svi se hvataju za glavu (VIDEO)