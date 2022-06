MOJOJ ĆERKI JE ISPRAN MOZAK, ONA NIJE TE ORIJENTACIJE: Majka MC Aleks ne podržava njenu vezu sa Matorom, dala svoj OŠTRI SUD!

Odnos MC Aleks i Jovane Tomić Matore mesecima intrigira kako zadrugare, tako i javnost, a novi zaplet se dogodio nakon burne svađe koju su imale zbog Anđela Rankovića.

Matora je posumnjala da se Aleks dopada Anđelo, nakon čega je usledio niz turbulencija. MC Aleks je konačno presekla i progovorila o svojim emocijama prema Matoroj, te priznala da se oseća kao da su u vezi.

MC Aleks je takođe istakla da se boji reakcije svoje porodice, a najviše brata. Ona je zabranila svojoj porodici da se oglašava, ali je njena majka odlučila da prekine svoju ćutnju.

- Prvo i glavno, ja ne verujem da su njih dve u ljubavnom odnosu. Mojoj ćerki je ispran mozak od tolikog pritiska, ona je jednostavno pukla i popustila pod pritiskom zadrugara. Psihički je pala, što se očigledno vidi, sada će 9 meseci kako se nije čula sa porodicom, što joj dodatno stvara nervozu. Nikada neću prihvatiti to, jer moja ćerka nije te orijentacije. Ništa nemam protiv LGBT populacije, mislim da se i oni stide Matorinog postupka i maltretiranja - započinje Ružica.

foto: Printscreen

- Matoru ne prihvatam, jer se pokazala kao loš prijatelj, a prvenstveno čovek. Mi smo joj kočnica i zdrav razum, koji je tamo izgubila, a povratiće ga po izlasku iz rijalitija. Za Matoru mogu da kažem da je loš čovek, sutra bi Aleks izdala kao druga i kao čoveka, kao što se dokazalo više puta, a i mene je spominjala, iako nisam učesnica "Zadruge". Do sada se nisam oglašavala, ali za neke stvari će morati da odgovara, a to se zna gde. Ja ne dozvoljavam da se moje ime spominje, a još manje da se blati. Ja sam prvenstveno majka četvoro dece. Ne mogu i ne želim da verujem u te gluposti. Odnos koji imamo moja ćerka i ja bih poželela svima, mi tajni nemamo - nastavlja ona.

foto: Instagram screenshot

- Mi tajni nemamo, ja znam ko je moja ćerka i šta je, ali ovih dana je ne prepoznajem. Ako je to istina, a ponavljam da mi ne verujemo, mi to ne podržavamo. Jedva čekamo da se sve završi, pa da kao porodica sednemo i šreimo problem, kao što smo i do sada rešavali. Mi smo porodica koja nema tajni i koja sve skupa rešava uz razgovor. Da je zavolela Matoru kao druga, to stoji, ali podlegla je pritisku i ranim epitetima, koje su joj natovarili zadrugari na leđa. Ali sve ćemo skupa to rešiti. Ljudi koji poznaju Aleks, znaju ko je ona i šta je. Ponosna sam na nju što je na prvom mestu dobar čovek, ali ta dobrota ju je skupo koštala ovaj put - nadovezuje se Ružica.

- Ovo sa Anđelom nema potrebe da komentarišem, jer je čista glupost. Sve je to mašta iz Matorine glave i sve negativno o Aleks je prva Matora izjavila, gde su je podržali njeni "prijatelji". Od svega je najbitnije da ona izađe i da dođe kući, a i sebi. Ne treba njoj nikakva veza u rijalitiju. Toliko od mene - zaključila je ona.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:15 Voditeljka otkrila da li je u ljubavi: Dušica Jakovljević objavila snimak sa dečkom