OSMAKČIĆ NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA UBEDI VIKI DA ABORTIRA! Veliki šef im poslao pismo, vreme je da DONESU životnu odluku! (VIDEO)

Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić su nastavili svoj razgovor o njenoj trudnoći na doku. On želi da zna šta je odlučila, a Viki mu sve vreme ponavlja da ne zna šta će uraditi, te ga je više puta zamolila da je razume.

- Mene nervira što se mnogi slade, a oni utiču na tebe - rekao je Marko.

- Ne mogu na mene oni da utiču, samo porodica i ti - rekla je Viki.

- Na kraju možeš samo ti da utičeš - dodao je Marko.

- Ali ne možeš zbog toga da me vređaš. Osetljiva sam, razumi me. Meni sada ne treba neprijatelj. I kažem ti, ne znam šta ću da uradim. - govorila je Mitrovićka.

- Dete će ti biti zahvalnije ako se ne rodi, ako ne pati kroz život - govorio je Osmakčić.

- Imaš li malo sažaljenja? Tebe briga samo za svoje d*pe. Ne znam trenutno šta ću da uradim. Vidiš da plačem danima. Stani, čoveče. Ti si preterao sinoć. Meni u hotelu nije bilo dobro, kad sam videla one linije, znači da nije trudnoća nije od sedam dana. Nije to samo tako, ja sam rešila da se očistim i to je to. Treba da se odrade pregledi, da se vidi koliko sam trudna - rekla je Viki.

Veliki šef je zadrugarima poslao pismo, a ovonedeljni vođa Mina Vrbaški je okupila sve zadrugare za crni sto i pročitala pismo u kom je glasilo:

- Dragi zadrugari, kao što smo noćas rekli verujemo da Viki i Marko neko vreme provedu sami i donesu životnu odluku, vreme je da njih dvoje krenu na rajsko ostrvo. Pozdrav, Veliki šef - pisala je u pismu.

