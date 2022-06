DEDA SE ODREKAO VIKTORIJE MITROVIĆ! Saznao da je TRUDNA, poručio joj da se NE VRAĆA KUĆI: Bila je PROSTITUTKA, neću da je VIDIM!

Učesnica "Zadruge" Viktorija Mitrović uživo u programu saznala je da je trudna sa Markom Osmakčićem.

Čim su se ukazale dve crtice, pala je u očaj i briznula u plač! O ovoj drami upravo raspravljaju Viki i Marko, zajedno sa svim zadrugarima za crnim stolom, a mi smo odmah kontaktirali Viktorijinu porodicu iz sela Pločica kod Kovina.

Viktoriju su, podsetimo, odgajali baba Regina i deda Stojan, koji joj čuvaju ćerku dok im je unuka u "Zadruzi", a vest o njenoj trudnoći ih je zaprepastila. Viktorijin deda Stojan u izjavi za Pink.rs javno se odrekao unuke koja ga, kako kaže, više u životu ne interesuje.

- Molim?! Trudna?! Ne zanima me, ne interesuje me to u životu! Nek rađa, nek abortira, ne zanima me Viktorija više - u kući neću da je vidim, nek mi ne dolazi ovde! Ovde samo može da dođe po dete svoje i nek je vodi, više me ne zanima. Ako ne dođe po ovo dete da ga vodi, lično ću ja da je dam njenom ocu, pa nek rade šta hoće - u dahu priča Stojan i dodaje:

- Viktoriju u životu više neću da vidim, obrukala me je za ceo život! P*čka joj materina, ološ jedan, neću više da me bruka! Ponavljam, u kuću nek mi ne dolazi! Samo nek ovo dete vodi! Lepo sam joj rekao da ne ulazi tamo, ona ušla zbog seksa?! Zbog seksa je ušla, a toliko je imala seksa po Beogradu, pa prostitutka je bila! Lepo su joj sve Miki i Lepi Mića pričali. Ne zanima me, nek abortira, nek radi šta hoće, neću da je vidim više nikad u životu - poručuje Viktorijin deda.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

