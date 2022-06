VIKI MITROVIĆ NAPRAVILA LOM NA IMANJU! Osmakčić joj spomenuo DETE, ona POBESNELA, obezbeđenje momentalno REAGOVALO! (VIDEO)

Marko Osmakčić se ne zaustavlja i pokušava da objasni Viktoriji Mitrović zašto nisu jedno za drugo i zašto je rešio da stavi tačku na njihov odnos.

- Čemu toliko da me ponižavaš! Mogla si da kažeš lepo, sviđa mi se Anđelo, a ne da govoriš kako je pet puta bolji frajer od mene. Neke stvari radiš otrovno, kao zmija si otrovna i kvarna. Napravila si zlo, a hoćeš da svališ na mene, po*ušiš mji ka*u! Bezobrazna si, nećeš me ubosti pa otići, zgaziću te! Nemaš osećaja ni za šta, kada nemaš osećaja za svoje dete, kako ćeš za mene! Gledaš samo sebe! Ja sam lojan prema prijateljima, ja sam zlo iz reakcije, nisam neko ko će da vadi mast ljudima! Ljigavac si i gmizavac! Ja sam bio ozbiljan dasa prema tebi, šmekerica! - govorio je Marko.

- Ti ništa nećeš da oprostiš - dodala je Viki.

- Ma nemam ja šta da oprostim. Dođeš i namazano mi luiš šamar, to gleda moj brat! On se nasekirao a ja to ne mogu da mu vratim! Ako se ne pomirim sa tobom urnisaćeš me, maltretirati, ti si isti ku*ac kao Miljana! Ćaknuta si i zla! - vikao je Marko.

- Mogli smo lepo sve da završimo do kraja - rekla je Viki.

- Zašto je moram da se foliram? Ne želim biti sa tobom! - vikao je.

Viktorija Mitrović nakon šamara realnosti kojeg je dobila od Marka Osmakčića, koji je objašnjavao da ne vidi budućnost sa njom, posegla je za ogradom u ekonomskom dvorištu.

Nakon surovog izlaganja, Viktorija je otišla u ekonomsko dvorište i pokušala da pobegne. Nikola Grujić je naišao i rekao joj da se ne glupira, ali ona nije reagovala i nastavila je da lomi daske. Ubrzo je došlo obezbeđenje koje ju je smirilo i ubedilo da odustane od prvobitne ideje. Kako će se situacija odvijati nadalje, ostaje nam da ispratimo.

