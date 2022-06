PRETUKAO DEVOJKU U RIJALITIJU, A PRED NJIM BILA OZBILJNA TENISKA KARIJERA: Osvanula NIKAD VIĐENA fotka Osmakčića i Federera (FOTO)

Aktuelni učesnik "Zadruge", Marko Osmakčić, na početku rijalitija hvalio se svojom prošlošću i periodom života kada je bio na korak do profesionalnog bavljenja tenisom.

foto: Pritnscreen

Iako mu je malo ko poverovao da ga je trenirao čuveni teniser Rodžer Federer, sada su isplivale fotke i to na jednoj od Federerovih stranica na društvenoj mreži Tviter. Fotografija je nastala 2016. godine.

foto: Tviter Printskrin

- Trenirao sam par puta s njim. Nismo kućni prijatelji, ali da ga sretnem na ulici naravno da bismo se pozdravili. Federer je super lik, jako prizeman, duhovit, iako ne deluje tako na terenu. Spoljnom svetu izgleda kao perfekcionista i jeste jako dobar u svemu što radi i nema skandale i nije varao žene... ali siguran sam da iza toga stoji i puno grešaka. On nije kao naš Nole - Nole je stvaran, on se ljuti kad je ljut, šali se kad mu se šali, ako hoće da polomi reket on polomi reket, Rodžer ne, ali će verovatno popizdeti tek kada dođe kući - govorio je Osmakčić za Republiku.rs pred ulazak u Zadrugu.

foto: Printscreen

Osmakčić je i pre "Zadruge" batalio sport i u Švajcarskoj bio u nekoliko rijalitija.

