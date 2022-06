VIKI U 3. MESECU TRUDNOĆE, OSMAKČIĆ JE MOLI DA ABORTIRA: Drama na imanju, Marko SUROVIJI nego ikada: NE VOLIM TE! (VIDEO)

Marko Osmakčić i Viktorija Mitrović su na rajskom ostrvu gde su počeli da pričaju o svojoj trenutnoj situaciju gde pokušavaju da donesu odluku da li će Viki da rodi dete ili ne.

- Šta ćemo sada? - pitala je ona.

- Treba da se vidi koji je mesec. A do kada može da se očisti? - pitao je on.

- Deset nedelja - rekla je Viki.

- Uh, brate mili. Mene ubija u pojam jer ne znam ni koje je vreme ni mesec - počeo je da se nervira Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne znam šta ću! Šta me gledaš? - rekla je Viki.

- Ja tebe razumem, ali za to dete nije dobro, a mene još je fascinantnije da ti kažeš nema veze. Mi nemamo kriterijum da budemo zajedno, da ti ne govorim, kod mene su ljudi bili u boljem vremenu i sve, pa su rekli može. Koliko god ljudi pričaju, meni je tebe bilo žao. Ne želim da ti dajem lažnu nadu, nikada ti nisam ... - pričao je Marko.

- Šta ako ja abortiram - pitala je ona.

- Tek bih te onda cenio, tek onda. Ti bi bila ljudina - bio je surov Marko.

- Tebe boli ku*ac - rekla je Viki.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam takav lik da ako dođe do toga i dete se rodi, meni ne znači da ja plaćam i to je to. Meni nije isto, ja sam surov i brutalan. Nemam empatiju - rekao je on.

- Je li ti znaš da ti meni nisi prišao sinoć od 22h - pitala ga je ona.

- Je li znaš ti šta si meni pričala - kontrirao je Marko.

- Ti znaš da smo koban spoj - nastavio je Marko.

- Ko te tera da budeš sa mnom? Ti meni nisi prišao od juče, to mi pokazuje da ne razumeš neke stvari - pitala je ona.

- Mene pegla strah, pegla me nemir - rekao je Marko.

- Ja ne znam gde je levo - dodala je Mitrovićka.

- I izvini, refleksno sam te udario, iz refleksa ću te uvek, nemoj me udarati. Možeš sve da mi objasniš rečima. Ja sam se drao zbog onih k*čki. Ne daj Bože da imam takve, da su one ostale trudne. Mene je strah. Ti nisi tele, imaš mozak, ali da li si u nekim situacijama naivna, mogu da utiču na tebe - nastavio je Osmakčić.

- Nikoga nisam slušala, samo tebe i udarila sam ti šamar da bi prestao da pričaš. Ja želim da razmislim kakav ću život da vodim. Meni je Sandra Rešić rekla da sa takvom osobom ne treba da imam dete - dodala je Viki.

foto: Printscreen/Pink

- Sujetna glupača - rekao je Marko.

- Miki mi je rekao isto. Niko mi nije rekao da treba da imam sa tobom dete. I da znaš, 70% ljudi se tebi ismejava, ne smeju se jer si bacio dobru foru. Gledam tako sa strane, jesam priglupa, ali to mogu da provalim - istakla je ona.

- Mogu da mi ga pop*še. Ja sam na početku bio brutalan, iskreno top prema tebi. Nevažno šta si bila i čime si se radila... Evo, sada ti kažem, ne znam da li te volim, ali si mi draga kao osoba, imam neku emociju, neku empatiju. Ja sam takav, surov, otac mi je bio monstruozan, ali je od mene napravio direktnog čoveka - dodao je Osmakčić.

- Zašto ti je bitno dete sa osobom koju ne voliš? - pitala je Viki.

- Meni je bitno da se to dete ne radi, da ne odrasta na selu, da ga čuva baba Živka ili kako god - dodao je Marko.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)