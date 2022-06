OVO JE BIVŠI MUŽ TRUDNE VIKTORIJE MITROVIĆ! Zadrugarka sa njim ima ćerku i bili su 5 godina u BRAKU, pogledajte kako IZGLEDA! FOTO

Viktorija Mitrović saznala je da je u drugom stanju, a otac je Marko Osmakčić. Viki je u 3. mesecu, a Marko sve vreme pokušava da je nagovori da abortira.

Inače, trudna zadrugarka iz prvog braka ima ćerku sa Robertom Mitrovićem.

Robert i Viktorija su bili pet godina u braku, a onda je usledio razvod.

- Mi smo bili 5 godina u braku, razveli smo se, imam dete sa njom. Imam svašta nešto, ako neko najbolje zna o njoj - rekao je Robert za Republiku.rs nedavno i otkrio zbog čega je došlo do razvoda sa Viktorijom.

- Duga je to priča, tu treba malo duže da se popriča, više razloga, tu je u pitanju moja komšinica, sve se skupilo. Iskreno, ne bih ništa preko telefona! Dete je kod babe i dete, sada sam pokrenuo postupak za poveru deteta, očekujem da dete bude još malo kod mene, duga je to priča - rekao je tada Robert.

Pogledajte kako Robert izgleda:

Inače, Viktoriju su odgajali baba Regina i deda Stojan, koji joj čuvaju ćerku dok im je unuka u "Zadruzi".

Viktorijin deda Stojan u izjavi za Pink.rs javno se odrekao unuke koja ga, kako kaže, više u životu ne interesuje.

- Molim?! Trudna?! Ne zanima me, ne interesuje me to u životu! Nek rađa, nek abortira, ne zanima me Viktorija više - u kući neću da je vidim, nek mi ne dolazi ovde! Ovde samo može da dođe po dete svoje i nek je vodi, više me ne zanima. Ako ne dođe po ovo dete da ga vodi, lično ću ja da je dam njenom ocu, pa nek rade šta hoće - u dahu priča Stojan i dodaje:

- Viktoriju u životu više neću da vidim, obrukala me je za ceo život! Ološ jedan, neću više da me bruka! Ponavljam, u kuću nek mi ne dolazi! Samo nek ovo dete vodi! Lepo sam joj rekao da ne ulazi tamo, ona ušla zbog se*sa?! Zbog toga je ušla, a toliko je imala se*sa po Beogradu, pa prostitutka je bila! Lepo su joj sve Miki i Lepi Mića pričali. Ne zanima me, nek abortira, nek radi šta hoće, neću da je vidim više nikad u životu - poručuje Viktorijin deda.

