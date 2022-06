VELIKA ISPOVEST MIKIJA ĐURIČIĆA: Progovorio o LJUBAVNICAMA, supruzi i ĆERKI Dunji, evo koliko ga je uloga OCA PROMENILA!

Miki Đuričić se osvrnuo na ljubavnice, izneo je svoje mišljenje o njima, pa je otkrio kako je upoznao suprugu, kao i koliko mu zapravo nedostaje ona i njegova ćerka Dunja.

- Ko ti je najviše iskidao živce - pitao je novinar.

- Sam sebi. Šta jedan čovek, koji misli da je pametan i razuman...Mislim, očigledno da nisam. Ako ja dozvolim sebi, kao pametan čovek, da meni neko deset puta iskida živce, ja sam kriv jer sam dozvolio. Ja se sa mojom suprugom, za dve godine koliko smo zajedno, nismo se posvađali. Nismo došli u sukob, u sukob mišljenja da, ali da se posvađamo, da je ona upravu, a da ja držim do sebe, ne. Parovi se takmiče. Ti kad god dokažeš da je tvoj partner ispao loš prema tebi, a on ne iznosi to, on ispada lažov - istakao je Miki.

foto: Printscreen/Premijera

Je l' si otimao tuđe žene i šta misliš o tim ljubavnicama - pitao je novinar.

- Ma nisam, ne intresuje me to. Ne mislim ništa o njima. Očigledno im je brak bio loš. Ja nisam osudio Dalilu zbog toga što se zaljubila, to se može svakome desiti, ja sam je osudio jer je loša, pokvarena i zla. Ima i ljubavnika. Poenta priče je šta je gore. Da imaš muža koji te vara, vraća ti se kući i sa tobom je zbog dece ili žena koja ti prizna da je ne voli i hoće razvod? Ti što osuđuju to, ja bih voleo da ih varaju, a da im se vraćaju. To su džukele koji varaju, pa se vraćaju. Gori su od ovih što raskrste odmah, idu dalje - rekao je Miki.

Što se ljudi tako ponašaju? Kažu da je zanimanje koje se najviše danas isplati, biti ljubavnica ili ljubavnik. Malo ulažeš, puno dobijaš - rekao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- To ne može biti zanimanje, a nisu svi ljudi isti. Od životinja nas razlikuje razum i strast. Mnogi ljudi se vode strašću. Kad su ljudi zajedno dugo godina, strast počinje polako da se gasi. Onda tu dođe kriza srednjih godina. Kod normalnih ljudi postoji poštovanje, kad ih prođe ta strast. Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Ti kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Ja imam sreće, koji sam prošao sve. Nisam bio ljubavnik, ali sam imao žene i to. Ja sam se oženio u 43 godini, ni to nije baš dobro. Mene ne može to sad da povuče tako. Ja sad imam nešto, o čemu bi trebao da pričam- istakao je Đuričić.

Kako si ti upoznao ženu - pitao je novinar.

- Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio...Moj prvi komšija, radi sa njenom sestrom. On radi u Domu zdravlja, a njena sestra je doktor u Pećincima. Šta je slučajnost?! On se oženio sa njenom sestrom i ove godine su dobili blizance, ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno - dodao je on.

foto: Printscreen/Premijera

Je l' ova žena tebi sudbinska - pitao je Vujičić.

- Ona je profesor u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije, jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim sa njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan, nego si srećan kada je to dete srećno. Ja sada moram da pazim na jedan ljudski život, da ne skrene sa puta, kao njegov tata - pričao je Miki.

Koliko ti nedostaju njih dve sada - pitao je Nemanja.

- Pokušavam da ne razmišljam, ali kad sam sam, imam te albume, pa kad vidim, bude mi još teže. Najviše me zanima šta priča. Ja ču izaći dva meseca pred njen drugi rođendan. Znam da je prohodala, zanima me sve. Ja sam prihvatio da moja žena hoće da radi, ja sam ostajao sam sa malom bebom od šest meseci - zaključio je Miki u novom izdanju emisije "Premijera vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

