VIKTORIJI U EMISIJI UŽIVO SAOPŠTENA OBMANA PORODICE OSMAKČIĆ Jecaji i urlici odzvanjali imanjem, zadrugarka VAN SEBE, poručila OVO

Milan Milošević saopštio je zadrugarima sramni potez i sceniranje lažne smrti oca Marka Osmakčića, Franja, pa dao reč Viktoriji Mitrović, koja je sa pomenutim zadrugarom ostala u drugom stanju.

- Hajde da sada započnemo veče sa nečim posebni, ma koliko istina bila bolna ili čudna. Marko je napustio "Zadrugu" zbog smrti svoga oca. Markov otac je preminuo u 58. godini. Osmakčići su osmislili sve i iscenirli smrt kako bi ova devojka abortirala. Sve su iscenirali kako bi Viki donela odluku da abortira. Svet je zgrožen! - pričao je Milan, kog su zadrugari u neverici gledali, a Viki je istog trenutka počela da jauče i plače.

- Ja ne znam šta da kažem - grcala je Viki u suzama.

- Da li si očekivala da ćeš ovo čuti? - pitao je Milošević.

- Ne - jedva je izgovorila Mitrovićka.

- Da li si očekivala da su na ovo spremni? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam - urlala je Viki od bola.

- Marko, da li si čuo za ovo u svojoj praksi? - pitao je Milošević.

- Nije mji jasno. Je l' moguće ovo? Kondom rešava sve! Od čega da se spasi čovek? Žena je ostala trudna, sve može civilizovano da se reši! - govorio je Đedović.

- Najbizarnije je što je on sam doveden u tu igru da pomisli da mu je otac umro. Zamsili tek saznaš posle da ti se tata javi iz sobe. - rekao je Car.

- Sve ekipe su bila da vide sahranu, ali nje nije bilo - rekao je Milan.

- Ja ne znam šta da kažem, ja ne znam koji je razlog za sve to. Marko kada je bio ovde, ja sam htela da rodim dete. Ja napolju zarađujem i nemam potrebu da pitam babu. Ja zarađujem i ja to mogu. Ja sam Marku rekla da je veliki greh da ja to uradim. Ja sam bila sigurna da on samo mene hoće da ubedi da budemo napolju zajedno, samo da ja ne rodim dete. Ja bih dete rodila. Ja sam smatrala da su oni kolektivno svi monstrumi! Za sve je njegov otac kriv, počev od njegovog detinjstva. Za sve što ga je otac maltretirao! - rekla je Viki.

Kurir.rs/M.M.

