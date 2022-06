VIKI PRESEKLA, RODIĆE DETE MARKU OSMAKČIĆU Zadrugari komentarisali MONSTRUOZNU PREVARU porodice Osmakčić, Mitrovićka donela ODLUKU

Voditelj Milan Milošević je zadrugarima saopštio da je otac Marka Osmakčića lažirao svoju smrt kako bi izvadio svog sina iz rijalitija.

- Molim te Milane da mi objasniš šta se dešava, oni sigurno i dalje imaju neke planove... Ne zanima me ko je kriv, njima na dušu ide, neću da pričam ovde o doktorima... - ustala ej Viki.

- Marko je obavešten da mu je otac preminuo u 58 - oj godini života, njemu je to saopštio najbolji prijatelj njegove maćehe. Nama je stigla umrlica i rečeno je da je on umro od raka pankreasa. Ekipa TV Pink je otišla tamo da proveri, svi telefoni su bili ugašeni od strane njegove porodice, danas u 16h kada je počela sahrana, Marko i njegov brat su se vratili na sve društvene mreže i ludo su se zabavljali. Ekipa TV Pink je išla u to mesto i pričala sa komšijama. Da li neko može da povereje u to da neko može da lažira svoju smrt - pričao je Milan Milošević.

- Dia, kakav je zakon u Švajcarskoj? - pitao je voditelj.

- Tamo su žene jako zaštićene, ona nije udata, tako da ne može da ima pravo ni za šta. Ja sam sa njim pričala, nisam u šoku, njegov prijatelj i ja imamo zajedničke prijatelje i on je rekao da se niko ne igra sa njegovom porodicom - rekla je Dia.

- Ja se obraćam svojoj porodici, ja sam zakazala abortus sutra, tako da vam je to sahrana. Ja vam sada javno kažem da ću dete roditi, meni Švajcarska nije potrebna. Imam dovoljno štićenika, meni ne treba niko da ga plaćam - rekla je Viktorija.

- On je ovde rekao da se njegovoj bliskoj osobi desilo istoi i onda je rekao da su oni to časkom završili. Marko mi je rekao da se njegova majka kui*vala . Meni je marko rekao da je zato bio privženiji ocu jer mu se majka ku*vala. Zato se ja činim da sam ženomrzac, to mi je Marko rekao. On je ovde pričao najmonstruoznije stvari. On je Ani isto pretio sa ocem - rekla je Sandra.

- Da rodi monstrumu dete, komke?! Toj devojci treba pomoć! - rekao je Miki.

- I sada mi, mi da kažemo njoj da abortira jer nije spremna psihički i nije joj pažnja adekvatna. Pitaj nekog, razgovaraj sa nekim sa kim treba. Koje stavri ljudi rade kada dođe do neželjene trudnoće - dodaje Car.

- Žene su rađale i devu silovateljima - dodala je Rešićeva.

