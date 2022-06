ČOVEK NEMA KARAKTER, NEMA STAV! Lepi Mića urnisao Cara, pale teške reči, sve se ORILO! (VIDEO)

Tokom nominacija zadrugari su iznosili svoja mišljenja jedni o drugima, a tom prilikom nisu poštedeli Filipa Cara.

- Što se Filipa tiče, nakon vređanja, niti ga uzimam u usta, niti postoji za mene ovde. Ne vidim ga uopšte... Što se Dalile tiče, imamo korektan odnos, od kad se druži sa Marijanom, više i ja provodim vemena sa njom. Ne bih se mngoo družio sa njom i ne želim da budemo bliski, da se ne bi pogrešno protumačilo. Njihov odnos je njihova stvar, poslaću Filipa - rekao je Nikola Grujić Gruja.

foto: Printscreen

- Oni su bahati i beozbrazni i to se neće promeniti. Koliko god da se oni svađaju i kunu, neće se razdvojiti, oduvek sam govorio da je ovo najveća emocija na Balkanu. Sve što rade loše po sebe, rade sami, niko im nije kriv. Zašto dolazi do svađa, vi najbolje znate, verujem da ćete to rešiti. Dalila je prolila više suza ovde nego što je za 29 godina koliko ima... Ne volim kada najbolji prijatelji ne poštuju partnere... Pljuju se međusobno non stop, a to meni nije normalno. Moj prijatelj nikada nije uvredio moju ženu! - dodao je Lepi Mića.

- Samo je jedna situacija bila kada su se ona i Miki posvađali na početku, posle je bilo sve okej, dao si glup primer. Da se ne lažemo i ti si joj rekao svašta, pa zar ja sa tobom ne razgovaram? - iznervirao se Car.

foto: Printscreen

- Nemojte glumiti lažna prijateljstva! Ti prvi tražiš da se kaže ono što tebi odgovara! - prekinuo je Mića.

- Jao! Ovde ljudi nisu normalni! Nisi realan ni malo! - viknuo je Filip.

- Nisam realan zato što nemate odgovore na moja pitanja! Ja sam njoj rekao ružnu reč samo kada je ona mene uvredila! Ovde su tvoji najbolji prijatelji nju vređali, to je jasna stvar. Ovaj čovek nema karakter, za njegovo dobro sam mu rekao da pazi šta priča, jer se kune pa to prekrši - urlao je pevač.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

06:18 Koncert Aco Pejović