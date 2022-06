ODNOS DALILE I CARA ZAVRŠIĆE SE FATALNO! Jeremićeva do detalja analizirala kontroverzni par: Navukla se jer je Filip DOMINANTAN!

Odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara jedna je od glavnih tema rijalitija.

Njihova ljubav počela je nešto nakon početka "Zadruge 5", zbog čega se Dalila razvela od svog supruga Dejana Dragojevića, sa kojim je bila u braku pet godina.

Čak je i Dalilin bivši suprug Dejan svojevremeno izjavio da njihov odnos nikada neće prestati i da će se ganjati do duboke starosti. O svemu ovome pričala je voditeljka Jovana Jeremić.

- Ja Dalilu jako dobro poznajem, prisustvovala sam i njenom venčanju. Igrom slučaja me je život stalno povezivao sa njom. Štagod da ljudi misle o Dalili, ta devojka ima nešto što ja volim. Subjektivna sam kad je Dalila u pitanju - započinje Jovana.

- Postavićemo prvo stvari sa psihološke strane. Dalila i Car imaju jedan toksičan odnos, oni su se navukli na tu toksičnu vezu koju imaju. Kažu da su te toksične veze najopasnije veze. Ja sam jednom u životu imala takvu vezu i znam o čemu govorim. Jako se teško izlazi iz tih veza, moraš da budeš dovoljno jak čovek, da kada kažeš "Ne", to bude doživotno ne - ističe voditeljka.

- Dalila se navukla na Cara jer je on u krevetu jako dominantan muškarac, Car ima taj muški autoritet koji Dejan nije imao. Dejan nije mogao da ukroti Dalilu. Dalila je alfa ženka u svakom smislu, mnogo zarađuje, ima svoju karijeru, Dalili može da parira neko ko je podjednako dobar i jak kao ona. Nažalost, Dejan je slabiji životni igrač od Dalile. Dejan je jako dobar dečko, ali je beta muškarac u odnosu na nju, alfa ženku. Car je neko ko je dominantan, sa kojim ne može tako lako da manipuliše, mada je Dalila uspela da izmanipuliše - smatra Jeremićeva i objašnjava:

- Ona je njega zaludela tom ženskom energijom, ona je fatalna žena, pre svega tom svojom s*ksualnom energijom. Ona vlada Carem s*ksualnim putem. Sa druge strane, Car joj odgovara u krevetu, kompatibilan joj je što se toga tiče, ali najviše se Car zalepio i "navukao" na Dalilu zbog toga što ne može da je kontroliše. To je ono što Cara razbija, Dalila je neukrotiva. Kad ona hoće nešto, uradiće to po svaku cenu. On je navikao da rukovodi devojkama, a to sa Dalilom ne može. Dalila je životno inteligentna žena, ekstremno, i onda su se oboje našli tu, a oboje su pozitivno ludi. To će se završiti fatalno. Ja bih volela da se završi na neki lep način i da oni ostanu prijatelji, ali to baš tako neće ostati. Tu mora biti nečega na kraju, ja ne znam čega, ne bih da prejudiciram. Ali definitivno postoji velika strast, požuda, s*ksualna energija između njih - priča Jovana.

- Ako pogledamo astrološku analizu, oboje su Device, interesantno. Ja volim ženske Device, muške manje volim, jer su muške Device švaleri - švaleri i picani, tako volim da kažem. Vole da se sređuju, uglađuju. Dalila je otvorena ličnost, sve kaže direktno. Oboje imaju Veneru u Lavu, Dalila ima Mesec u Ovnu, Car ima Mesec u Lavu. Mesec u Ovnu vrlo direktna osoba, jasno i glasno pokazuje svoje emocije. A Mesec u Lavu, Car hoće da bude u centru pažnje, mora da bude glavni, jedini i privilegovan, ona mora da gine za njega i tako dalje. Venera u Lavu oboje, znači oboje vole skupe stvari, svetla, pozornicu, vole tu teatralnost u ljubavi. Njihova ljubav je teatar, oni žive za to, žive to što jesu, za taj haos - analizira voditeljka.

- Ja bih volela da se taj haos nekako smiri, da rezultira normalnim raskidom, ako se uopšte i desi raskid. Jer oni će trajati, a da li će opstati... Ne bih rekla. Glavna u toj vezi je Dalila, ali na perfidan način. Ona je perfidno glavna, a on samo izgleda kao da je glavni. Ona je vrat, a on je glava. Dalila vodi kolo i to je tako. Ta veza će trajati dokle god ona bude to želela. Jer on može da ode, ali će se celog života vraćati, sve dok ona njega ne ostavi. To su toksične veze, tu nema zaklinjanja da nećeš biti sa tom osobom. Što bi rekla Ceca Ražnatović: "Loše veze ne, ne, ne, nikad nisu gotove, hajmo dalje". To što je Dejan rekao da će se celog života ganjati je tačno. Oni su kao dva narkomana, zavisni jedno od drugog, od tog mirisa tela, kože... Oni su do krvi zagriženi. Toj vezi može da presudi samo neko treći, novi Dalilin frajer. On neće moći da nađe temperamentiju od Dalile, on ne voli normalne. Muškarac koji je alfa mužjak ne voli dosadne žene, ja prva ne podnosim dosadne, volim drugačije. Ne sad toliko lude, ali avargandne, moraju da budu zanimljve, a tek Car... Za njega mora da bude luda na kub - zaključuje Jeremićeva

