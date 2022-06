TI NISI ZASLUŽILA DA SE RAZMNOŽAVAŠ! Car udario Dalilu gde je najviše BOLI, potkačio je za majčinstvo, ona napravila HAOS! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car u pušionici počeli su raspravu zbog video snimka koji je pušten u emisiji "Gledanje snimaka".

- Ti mene vraćaš u odnos sa Dejanom čoveče, imala sam igricu sa Marijanom, nisam ja kriva što je smo bili najbolji... Sve što pričaš ti pada u vodu, shvati da si me ispovređivao maksimalno - pričala je Dalila.

- Shvati da ti meni zameraš i da me to dovodi do ludila - rekao je Car.

- Juče sam čula da ti se gadim, pa si onda rekao da to nije istina - rekla je Dalila.

- Mogu i ja tebi da prebacim Anđela - rekao je Car.

- Nemam potrebu dapričam sa njim, ja kada presečem presečem. Ne idem u rajski vrt - rekla je ona, pa nastavila da mu prebacuje: Pre neko veče si rekao da je Maja bolji čovek.

- Udariću nešto, budi žena, ja iznosim činjenice, a ti si neko ko ustane, pa kaže da nikoga nije unesrećina. Evo ovaj momak je puno propatio zbog tebe - pričao je Car.

- Kako ne ustaneš i kažeš da si napravila hiljadu zla - rekao je Car.

- Vidi ja glupa nisam, jako sam pametna, ako sam u momentima bila ucveljena, šta si ti meni govorio, ti si bolestan, rekao si mi da si rijaliti igra. Nikada nisam vrtela u krug, vrtiš mi situaciju sa Dejanom, rekao si kada sam ti rekla "ko te je*e", i Anđela - rekla je Dalila.

- Ti vrtiš, reci krucijalne stvari koje su te ispovocirale. Šta te je najviše ispovređivalo? - rekao je Car.

- Nisi zaslužila da se razmnožavaš - rekao je Car.

- Ne mogu očima da te gledam - rekla je ona.

