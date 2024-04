UŽIČKI SUPERMEN STIGAO DO LOZANE: Ima problema s nogama! Naišao na veliki problem pa morao da se presvuče u parku (FOTO)

Užički Supermen Milovan Milutinović, koji se 7. marta ove godine uputio peške na Olimpijske igre u Parizu, stigao je do Lozane u Švajcarskoj.

- Bog je veliki. Sinoć, oko 22h ušao sam u Lozanu i baš naiđem na ovaj objekat u kome treba da se obratim predsedniku Olimpijskog komiteta Tomasu Bahu. Od njega ću tražiti dozvolu da učestvujem na Olimpijskim igrama – kaže užički Supermen.

Posetu ću odložiti za koji dan, jer kako kaže, jako je umoran.

foto: Privatna Arhiva

- Jezero oko Lozane je najveće prirodno jezero u Evropi. Ja sam ga obišao sa leve strane 35 km za 10 sati sa odmorima. Jutros sam nemoćan, opet sam noge preforsirao. Bio sam vruć i nisam osetio toliko bolove, međutim jutros kad sam se ohladio nema šanse da hodam. Ovo je najduža maršuta na ovom putu i mislio sam da ću naći hotel da se okrepim posle 27 dana – javio nam je Milovan.

Međutim, naišao je na novi problem.

- Kad sam naišao na prvi hotel na recepciji, putem mimike dam recepcionarki olovku da napiše cenu i ona upisa 210 evra. Da plačem, mislim da bi ceo svet video, zato sam otišao u park, zamenio veš i ušuškao se u vreću. Tako sam ja hteo, to je moja sudbina, i ako ništa ne uradim a dođem Užice zdrav nastavljam dalje, do moje 100 godine stati neću, ima još 5 olimpijada a ta peta biće u Srbiji – kaže Milovan i dodao da mu je ostalo još 520 km do Pariza.

foto: Privatna Arhiva

Milovan je pošao na oko 2.700 km dug put kroz sedam država. Cilj mu je da stigne na Olimpijske igre koje se održavaju 26. jula. Računao je da će stići 1.jula.

Planira da se zadrži kod Tomasa Baha, predsednika Olimpijskog komitata, da ga zamoli da ga pusti na Olimpijske igre da trči sa teretom 100 metara.

foto: Privatna Arhiva

Njemu je ovo treći put da kreće na put peške. Prvi put je išao peške za London 2012. godine kada je postao i zvanično Ginisov rekorder. Tu je 100 m sa 200 kg tereta pretrčao za 1 minut i 33,9 sekundi, dok je sa 50 kg tereta 100 m pretrčao za 25,19 sekundi. Drugi put se užički supermen uputio u Moskvu 2020. godine na proslavu Dana pobede nad fašizmom. Stigao je u Moskvu, ali se ubrzo vratio jer je tada bila pandemija korona virusa. Sada, u 76.godini života sa srpskom zastavom na rancu Milovan gazi put Pariza.