NE SEĆA SE NI GDE SMO IMALI S*KS, SKRNAVI MOJU LJUBAV! Dalila ogorčena na Cara, svesna da je ponovo na STUBU SRAMA, donela odluku!

Dalila Dragojević osamila se sa Marijanom Zonjić i osula žestoku paljbu po Filipu Caru zbog njegovog ponašanja i svega što joj je izgovorio.

- Hajde psovke za porodicu, psovao je svima. Ali da mi kaže za rod, porod, da ovakve više ne treba da se rode, da zato nemam decu... To mi je jutros rekao, ženo. Ne lomim ja staklo kad me ostavi, nego kad me vređa. Ne očekujem ja njega da dođe na kolenima, nego da ide da se s*ksa sa drugima. Za koga ja da plačem, presušio izvor? On priča da je uložio mnogo, šta je on uložio? A kad mu pokažem zube, onda: "O, ima zube". Imam zube! On čovek ne zna ni gde je imao s*ks u utorak. Kaže u izolaciji. Prvo smo imali u tuš kabini, pa posle u 12, pola 1 i ovde. Naravno da se osećam katastrofalno, skrnavi moju ljubav. A njega će da gledaju svi i hvale: "Bravo, trebalo je još". A meni će da kažu: "Sram te bilo" - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Zato mi se gade svi muškarci ovde, nema izuzetka. Čim nešto ne valja, odmah: "K*rvo" - dodala je Marijana.

- Nema više! Prebacuje mi što sam pominjala Dejana, logično je da ću da pominjem kad me je neko gurnuo. Bitan je postupak koji je bio odvratan, da me on gurne da padnem u jezero - dodala je Dragojevićka, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Paćenica neću biti. Svi su mi pričali da se sklonim. Neće više, neće više! Čovek me nije vredan, a on to ne može za mene da kaže. Ko je on? Išao od kreveta do kreveta, velika pohvala, može da ima koga hoće. Da li može da se pohvali da je nekoga poštovao i cenio? - pitala se Dalila.

Kurir.rs/I.B.