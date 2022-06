CAR POSLE VATRENE AKCIJE PRIZNAO DALILI DA JE NE VOLI: Monstrume, dovela si me do pakla, a zakleo sam se porodici! Ona u SUZAMA

Dalila Dragojević i Filip Car ne prestaju da se svađaju u poslednje vreme.

Car je sada priznao da Dalilu više ne voli, zbog čega je ona završila u suzama.

- Ti znaš na koji način sam jutros imao odnose sa tobom. Dvoje pijanih ljudi, super nakon situacije gde se zakunem. Ja sam opet pokušao. Ja više sa tobom u odnosu ne želim da budem, zakleo sam se u porodicu. Ti si rekla večeras da želiš - govorio je on.

- Ja volim - istakla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja više ne volim. Gadiš mi se! Sedi i dogovori se kao čovek! Budimo drugovi i korektni. Monstrume, pričaj. Dovela si me do pakla - urlao je Car.

U izolaciju je došla Sandra Rešič kako bi videla šta se dešava, a onda je Dalila pokušala da joj objasni.

- Rekao mi je da me ne voli i da mu se gadim... Ne znam šta mi je još rekao, da je jutros radio to iz griže savesti - urlala je Dalila.

Svoje probleme Dalila i Filip rešili su da kažu Marku Đedoviću.

- Ovo nije ljubav. Ne volim je nako svega. Ne mogu da je uhvatim za ruku i kažem da je moja devojka. Pošto sam bio sa tobom i prošao sve, mogu da budem uz tebe, ne svađamo se i ne radim stvari koje će da te dovedu u ona stanja - govorio je Car.

- On mene ne voli, ja kad sam pričala nisi mi verovao. Danas je imao intiman odnos u 12 popodne. Ja sam rekla da se vraća sa mnom iz griže saveti, a on se ubi da potvrdi da me voli. On ovo sve radi zbog svog marketinga. Ja goreg čoveka u životu nisam upoznala. On ovo radi, a ja i dalje pričam. Šta je sve izgovorio i uradio, a ja sedim i pričam - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kakve priče ona meni vrti. Ja razmišljam da li da pričam sa njom, nađem zajednički jezik i da ne bude tužna - dodao je Filip.

- On je rekao da ne treba da se razmnožavam, on meni udara na traume. Zna koliko ja želim dete. On je do juče pravio dete sa mnom - nastavila je Dalila.

- K*rvetinu treba pustiti da leži na podu. Ona provocira, ona neće da bude rešenje. Ona hoće da glumi paćenicu, a ja da ludim. Ona me naterala namerno da legnem u izolaciju i p*serem se na svoju zakletvu. Ne može moja majka da mi kaže da joj pomognem - dodao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

