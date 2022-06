ŽIVELI SU U LAŽNOM BRAKU, J**ALA SE A TOBOM, PA BILA S NJIM Miki opleo po Dalili i Dejanu, a ni Cara nije poštedeo: Za sprdnju ste

Miki Đuričić u razgovoru sa Filipom Carem opleo je po Dalili i Dejanu Dragojeviću.

- Meni je zodijak intresantan postao, ali ja njima ništa ne verujem. Kod njih je svaki korak osmišljen - rekao je Miki.

- Da, oni mogu da budu i simpatični ali eto - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Ma ništa im ne verujem. Živeli su u lažnom braku. Ono sve što je izneo, kako si mogao da živiš sa takvom ženom? Zato što si isti takav. On je postao dobar zato što se ova je**la sa tobom. On je dečije kvaran, ali se postavlja se pitanje, kad si sve znao, zašto si se pomirio sa njom i posle tebe? Pa bilo ti je dobro. Ti pet godina nisi bio kod kuće zbog te loše Dalile. Ne sumnjam da je ona takva kao što on priča, ali što si se mirio? Sad ste se setili, ma to su dva prevaranta i rijaliti igrača...Ti si usr*o taj odnos još onda sa Majom. Ostavila muža zbog tebe, ti se smuvao sa Majom, ona se vratila mužu. Maja diskvalifikovana, ona se vratila tebi. Ti posle toga imala avanture, pa se opet vratila tebi. Presmešno! Vi ste za sprdnju, ali ja nemam ni snage ni volje. Ali, niste mi ni za sprdnju, nego za žaljenje - govori Miki.

foto: Printscreen

- Kako da se ja totalno rešim ovoga? - pitao je Car.

foto: Printsceen

- Nema na to odgovor niko. Imaćete Narod pita, pa ćete se i tu svađati. Sad da se vratite ti i ona, nema tu ničega. Vi biste se poubijali. Kad nekoga voliš ne možeš takve stvari da mu izgovoriš...Vidite, ne znam šta bih ti rekao .Jako komplikovana situacija - pričao je Miki.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:50 Mali Željko otpevao Ceci pesmu za rođendan i oduševio sve