PEVALJKE I ŽENE MU DOŠLE GLAVE! Miki otkrio šta se desilo sa MANGULICAMA, a od cifre iz rijalitija će vam se ZAVRTITI U GLAVI

Miki Đuričić, pčelar iz Kupinova, otkrio je šta mu je i kako donela nanogica koju je imao, podsećanja radi, zbog nasilja nad Suzanom Perović, kao i da li se i dalje čuje sa ovom bivšom zadrugarkom.

Takođe, ogolio je dušu o problemu sa kockom, zbog koje je izgubio dosta novca od rijalitija, a od vrtoglave cifre, nikome nije bilo svejedno.

- Meni nijedna žena nije došla glave. Postoje neke ljubavi koje mi možda nisu trebale u životu, bilo je prošlo je. Znaš kako kažu: "Svaka nova je prva, svaka nova je prava". Tako da, verovatno, žena sa kojom sa osnovao porodicu i ušao u brak, ona prava. Moguće je da ide sa godinama, ali sam našao sebi srodnu dušu - dodaje Miki u velikoj ispovesti u Vikend Premijeri.

- Tebi su pevačice došle glave - rekao je novinar.

- Pa ne može se to tako reći. Opet kažem, ja sam kriv za neke stvari koje sam sebi dozvolio. Ja samo imam loša sećanja, ne zbog tih žena, nego zbog sebe. Nisam ja ispao, ja sam u tom trenutku bio monstrum. Neki me opravdavaju, ali ne postoji opravdanje. Ne mogu to da izbrišem. Bio bih lud da se ne kajem - istakao je Đuričić.

- Ti si zbog tog ponašanja bio lišen slobode, imao si nanogicu - dodao je Nemanja.

- Jeste, ali mi se i iz toga desilo opet nešto lepo. Imao sam tu nanogicu, upoznao sam suprugu, znači Bog me je pogledao i dao mi drugu šansu - rekao je Miki.

- Ovde piše da voliš bluz, pare iz pedesetih i medalje, je l' to istina Miki - pitao je novinar.

- Volim bluz, ali novac iz pedesete i medalje ne volim. Ja sam neko ko voli muziku, a tim novcem se ćale bavio. Skupljam stripove, volim i životinje. Mangulice smo prodali, morao sam u rijaliti. Ostavio sam kući guske, konkinkine i imam indijske patke. To što si ti video kod mene, video si specijalnu vrstu svinje, mangulicu. Poenta priče je da je to najkvalitetnije meso i najukusnije meso. U Španiji postoji crna iberijska svinja, čija šunka košta 600 evra. Tamo godinu dana u školi uče kako se seče ta šunka, a naše meso od mangulice je dosta ukusnije - rekao je Miki.

- Da li ti smeta taj medijski život i da li se kaješ zbog te odluke - pitao je Nemanja.

- Uzeo sam možda 300.000-400.000 evra. Ja sam preko noći postao poznat. Bio sam željan svega, da vidim, da prođem. Ja kad sam imao para, voleo sam da svi imaju. Ja sam mislio da 100.000 evra, prvih kad sam zaradio, da ne može da se potroši do kraja života. Ja odem u fudbalski klub, pa daj garnituru dresova novih. Daj svima sve, obuci, takav sam...Imao sam problem sa kockom. Pa što sam imao problem, što je Tesla imao problem? Kocka je jako ozbiljan problem ako se ljudi ne suoče sa tim. Išao sam na neke seanse i lečenje, mislim nije lečenje, ali razgovor sa psihoterapeutom. Doveo me je u situaciju da sam sebi kažem da sam glup - rekao je Miki.

- Sa kojim ženama si bio - pitao je novinar.

- Sa Suzanom sam bio, u rijalitiju, a Džidža mi je prijateljica. Ne čujemo se, ona živi svoj život, ja svoj - dodao je Miki.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Magazin In

- Bio si i glumac - rekao je Nemanja.

- Pojavio sam se u nekim serijama. Imam svoju kulinarsku emisiju, imao sam radijsku emisiju. Imao sam "48 sati svadba", koja je išla na Pinku. Imam iza sebe, tog nekog voditeljskog iskustva, ali to stavim u drugi plan - rekao je Miki.

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs

Bonus video:

01:09 BLAGO ANGLINI, ZNALA SE UDATI: Evo šta radi Miki Đuričić dan posle SVADBE dok mu žena i ćerka spavaju! (VIDEO)