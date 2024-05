AUU KAKVE REČI EDVARDSA O JOKIĆU: On je najbolji na svetu! Poštovanje je mala reč šta Amerikanac misli o Srbinu!

Košarkaši Denvera savladali su Minesota Timbervulvse drugi put u samo tri dana na gostujućem terenu 115:107 čime su izjednačili rezultat na 2:2 u seriji pa se ekipe sada ponovo sele u Kolorado.

Nagetsi su se ponovo vratili dvostrukim brejkom u gostima pa se sada praktično ponovo kreće od nule. Naravno, Nikola Jokić je ponovo predvodio aktuelnog šampiona do pobede, a zabeležio je 35 poena, sedam skokova i isto toliko asistencija. Veliku pomoć imao je u Eronu Gordonu koji je 27 poena, sedam skokova i šest asistencija.

foto: AP Abbie Parr

U timu "vukova" najefikasniji bio je Entoni Edvards sa 44 poena, pet skokova i pet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da domaći ostanu neporaženi. Nakon duela Edvards nije štedeo reči hvale na račun trostrukog MVP-ija najjače lige na svetu.

- Oni imaju najboljeg igrača na svetu, on drži loptu sve vreme, a kada napravite grešku, on to vidi. Teško je to pobediti - istakao je Edvards, a onda se dotakao i Gordonove partije:

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

- Muka mi je od njega. Mnogi igrači su bili zatvoreni, ali ako Eron Gordon odluči da postane Kobi Brajant, moraćemo da živimo s tim - iskren je Amerikanac.

