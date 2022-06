CAR SE NE SEĆA S*KSA SA DALILOM, ONA VAN SEBE! Priznao da se kaje zbog svega: Zakleo sam se u svetinju, a dobio SRAMOTU!

Zadrugari su tokom "Gledanje snimaka" imali priliku da vide žestoku svađu Dalile Dragojević i Filipa Cara, koja se dogodila posle žurke. Car je prebacivao Dalili što se napila i napravila haos.

- Moje loše stanje, nije trebalo da dovedem sebe u ovu poziciju. A što se tiče Filipa, izgleda kao zabrinut. Ali samo je tako izgledao - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Pa, ne znam, ja sam se nasekirao, zato sam došao i na zid, i u izolaciju i u tuš kabinu. Kad vidim taj klip, šta pričam, te događaje, te ljude, sve mi je to toliko jeftino i jadno. Ako sam ja takav kakav jesam, zašto ta osoba nije bila sušta suprotnost, da mi pokaže kako se živi taj život normalnih ljudi? Neverovatno mi je kako ljudi uspeju da me dovedu u stanje ludila. U tim trenucima treba samo da se nasmejem, a ne da se nasekiram. Hteo sam da joj pomognem, a više sam odmogao. Dao joj Bog zdravlja i pameti. Ja znam da su mene moji prijatelji sprečavali da se napijem, nisu me natovarili džinom i vodkom. Opet sam porodicu stavio u nezgodnu situaciju, imali smo s*ks posle, nismo ušli u vezu - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Imali smo dva puta s*ks, u tuš kabini i u izolaciji. Ja sam ušla da se istuširam, stavila papuče ispod sebe, držala tuš da dođem sebi, onda se pojavio on, ušao u bademantilu da mi drži glavu dok povraćam - ubacila se Dalila.

foto: Printscreen

- Žao mi je što sam se zakleo u svetinju, a posle došao u ovu situaciju. Šta dobijam na kraju toga? Sramotu, gazim po porodici... Mislite da se ona posle nekih stvari oseća loše? Ona priča da je najbolja, mi smo ovo, mi smo ona. Parodija, teško ludilo - dodao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

06:17 Dodela Naxi nagrada