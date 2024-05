VAŽNO UPOZORENJE ZA SVE REPREZENTACIJE! Tiče se sudija: Samo kapiteni će moći ovo da rade!

Predsednik komiteta sudija Evropske fudbalske unije (UEFA) Roberto Rozeti rekao je da će samo kapiteni reprezentacija moći da protestuju kod sudija tokom utakmica na predstojećem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, a da će svi ostali fudbaleri koji budu prilazili sudijama i pokazivali bilo kakvo nepoštovanje i neprimereno ponašanje biti kažnjeni žutim kartonom.

"Važno je naglasiti da mi želimo da samo kapiten reprezentacije razgovara sa sudijom. To će biti kapitenova dužnost da osigura da njegovi saigrači budu na distanci od sudije. Svaki igrač koji ignoriše ulogu svog kapitena i priđe sudiji pokazujući mu bilo kakvo nepoštovanje ili neslaganje, dobiće žuti karton. Ako je kapiten golman, svaka ekipa mora da imenuje igrača u polju koji može da pokrije tu ulogu kapitena u slučaju da se incident dogodi na suprotnoj strani terena", ;naveo je Rozeti u otvorenom pismu, navodi se na sajtu UEFA.

"Biti sudija u modernom fudbalu je veoma teško. Sudije naprave 200 do 250 odluka tokom utakmice, jednu u 22 sekunde, u teškim a ponekad i kontroverznim situacijama, pod ogromnim pritiskom. Svaku odluku iz različitih uglova ispituju stručni konsultanti i navijači. Želimo da sudije jakih ličnosti donose odluke koje mogu biti nepopularne, ali želimo i da budu otvoreniji i objasne šta ih je navelo da tako odluče", dodao je on.

Rozeti je naveo da su sudije spremne da podele što više detalja sa trenerima i igračima kada odluke donosi VAR, kako bi razumeli zbog čega je doneta određena odluka.

"Ponašanje fudbalera i trenera oduvek je bilo ključno u fudbalu. Tokom radionice u aprilu, selektori su se složili da su spremni da rade u korist fer pleja. Nemoguće je objasniti odluku za 22 igrača oko tebe. To može dovesti do prekida u komunikaciji i svi veruju da je to štetno po imidž fudbala. Očigledno, o nekim odlukama će se uvek raspravljati. Međutim u pokušaju da poboljšamo status kvo, mi u UEFA želimo da sudije objasne svoje odluke svim ekipama na Evropskom prvenstvu", naveo je on.

"Kako ćemo to uraditi? Ideja je jednostavna. Tražićemo od svih ekipa da obezbede da samo njihovi kapiteni razgovaraju sa sudijama. Tražićemo od kapitena da osiguraju da njihovi saigrači ne sateraju u ćošak sudije, dozvoljavajući direktan razgovor dok se odluka ne donese", dodao je Rozeti u pismu.

Nekadašnji sudija dodao je da će sudije na takmičenju u Nemačkoj, od 14. juna do 14. jula, biti ohrabrene da budu otvorene za diskusiju, favorizujući srdačnu atmosferu, što će im omogućiti da zadobiju poverenje igrača i pokažu liderstvo koje sudije modernog fudbala moraju da imaju.

"Ako uspemo da omogućimo konstruktivan dijalog između sudija i kapitena, svi će imati koristi, a mi ćemo ostaviti pozitivno nasleđe za budućnost ove neverovatne igre koju svi volimo", naveo je Rozeti.

Rozeti je među najboljim sudijama u istoriji fudbala, sudio je brojna velika takmičenja, a karijeru je završio posle Svetskog prvenstva 2010. godine.

