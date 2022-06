BLIŽI SE ROĐENDAN DEJANA DRAGOJEVIĆA: Dalila priznala da li će mu čestitati i doći na PROSLAVU: Ostavila sam nešto mnogo VREDNIJE!

Dejanu Dragojeviću uskoro je rođendan, a prvi put posle mnogo godina slavi ga bez Dalile.

Bivša Dejanova supruga otkrila je da li će mu čestitati ili biti na proslavi.

- Bila bi peta godina braka, peti rođendan. Nemam osećaj da mu je rođendan. Ja sam ostavila nešto vrednije od rođendana, brak. Ja na tom rođendanu neću biti, taman posla. Niti sam pozvana, niti dobrodošla, niti bih išla. Sa tim momkom nemam ništa, među nama je kraj. Neću mu čestitati, neka je živ i zdrav, kao što svakom u ovoj kući želim. Nek svi budu srećni, nek slave šta treba da slave, ja svakom želim sreću u životu. Nikome ne želim zlo, ja nisam zlobna osoba - rekla je Dalila.

Dragojevićka je prokomentarisala i svoje ponašanje na žurki kada je popila "čašicu više".

foto: Printscreen/Zadruga

- Tek sam posle shvatila da se gubim, nisam videla ništa, ni Zoricu Marković, tražila sam uglove da stavim glavu, nikad mi tako loše nije bilo. Nikad to sebi više neću dopustiti. Generalno, ne pijem puno, kad popijem, popijem normalno. Onda tri godine nisam ni kap alkohola nisam popila, krenula sam opet u "Zadruzi 5", ali nije bilo kao tad. Kako dani odmiču, ljudi se sve više posvećuju sebi, ne tražim nikome da bude uz mene, niti je mene neko napio. Ja sam upala u svoj trip, dozvolila sebi da me vrate stvari koje sam prezupčila - istakla je Dragojevićka, pa nastavila o Filipu Caru:

foto: Printscreen/Zadruga

- Imam definiciju. On mene ne voli, intiman odnos mu se može desiti sa bilo kojom osobom, ima grižu savesti. To su njegove reči. Ja njega volim i ne mogu da mu se oduprem kad mi priđe. Popuste mi kočnice, te kočnice ponosa, inata. Odlučila sam da stavim tačku na taj odnos, koji je velika bolest, koja je u ovom prostoru neizlečiva, samo može da bude gora. Ovaj odnos metastazira u ovom prostoru i ne može da se izleči. Da smo napolju, drugačije bi bilo. Nema više šta da se priča, ni da se traži. Filip je došao u izolaciju jutros, uhvatio me za ruku, tražio da se ne raspravljamo. Ja ne mogu da progutam više neke stvari. Sad ležimo, posmatram ga, spava, vrti se. Ne znam šta da kažem. Toliko sam ispričala za ovih devet meseci, isprala svima mozak. Ne možemo biti zajedno, nismo jedno za drugo. Sve što osećam prema njemu će da iščezne kada se ovo bude završilo. On je već odustao od mene. To je više navika, kada ti neko fali u tom trenutku.

Kurir.rs/K.Đ.

