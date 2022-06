MOLIM VAS, NISAM TO HTEO... Nakon što je izbrisao snimak sa ocem Franjom, Marko Osmakčić se OVAKO VADIO! Evo šta se DOGODILO!

Marko Osmakčić našao se u centru skandala kada je njegova porodica lažirala smrt njegovog oca Franje Osmakčića.

Na kraju se ispostavilo da je Franjo živ, a Marko je rekao da će objaviti snimak u kom će sa Franjom da pojasni kako je došao na ideju da lažira sopstvenu smrt.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, Marko Osmakčić je objavio deo snimaka sa ocem, koji je kratko prokomentarisao, kako je želeo Marka da izbavi iz "Zadruge", još za Novu godinu, zbog nejgove veze sa Viktorijom Mitrović, koja trenutno nosi dete mlađeg Osmakčića, a onda je Marko naprasno izbrisao snimak sa svog profila.

Bovši zadrugar sada je pokušao pratiocima da objasni zbog čega je nestao video sa njegovog profila:

- Izvinite zbog čekanja. Video je napravljen i traje sat i deset minuta, međutim, kako sam na puta za Štutgart, nisam znao da će mi biti komplikovano da ga okačim, tako da ću sačekati do sutra da dođem do kompjutera da to rešim. Nije trik, nisam to hteo. Molim vas, strpite se i oprostite mi i sutra pogledajte video - rekao je na svom Instagram profilu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:00 Marko Osmakčić i otac Franjo se javili i ispričali sve o prevari