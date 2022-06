MARKO I FRANJO OSMAKČIĆ JAVILI SE PREKO INSTAGRAMA, PA IZBRISALI SNIMAK: Ovo je izgovorio zadrugarov otac nakon lažiranja SMRTI!

Porodica Marka Osmakčića, bivše učesnika rijalitija i nekadašnjeg tenisera, izvukla ga je iz "Zadruge" tako što je lažirala smrt oca Franja.

Marko se sada obratio preko video snimka na Instagramu kako bi objasnio celu situaciju javnosti.

"Da iznesem neke svoje stavke... Kao što znate, izlaze mnogi članci o meni i familiji i čime se bavimo. Pokušaću da budem kratak", rekao je Marko, a onda se uključio i njegov otac:

foto: Printscreen/Instagram

"Predlagao sam sinu Mariju još oko Nove godine da Marko izađe, on je hteo da sačekamo. Došao sam do zaključka da dete moram da izvadim iz Zadruge. To što je Viktorija radila Marku mene je rastrzalo."

Ipak, Marko je ubrzo snimak izbrisao sa Instagrama i nije do kraja objasnio šta se desilo.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:06 Marko Osmakčić u provodu