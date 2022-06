ČEKAM DETE SA MONSTRUMOM, PRIČAO JE DA MU JE OTAC OPASNIJI OD HITLERA: Viki iznela sve karte na sto, a zbog ovog bi zadržala BEBU

Trudna rijaliti učesnica Viktorija Viki Mitrović otvorila je dušu o trenutnom osećaju koji ima i strahu od porodice Osmakčić.

Viki priznaje kako se osećala kada je saznala za lažnu smrt Franja Osmakčića.

- Srce je počelo da mi lupa kada sam čula da je preminuo, smatrala sam se odgovornom. Nije mi bilo prijatno. Mislila sam da je on izašao iz nekih drugih razloga, ali kada sam čula da je to bila lažna sahrana da bi se Marko sklonio od mene, to mi je bilo još gore. Potresla sam se, izgubio sam dah - pričala je Viktorija.

foto: Printscreen/Premijera

- Taj čovek je moga da bude deda tvog deteta, da li si svesna da će oni odgovarati za ova nedela? U selu su rekli da su oni to očekivali od njih - rekao je voditelj.

- Verovatno ih dobro poznaju, svesna sam svega. Bila sam u fazi šoka... Čekam dete sa monstrumom. Ne mogu da donesem odluku da li da zadržim dete, svakako ću se kajati, šta god da uradim - rekla je Viki u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Marko Osmakčić je tokom burne rasprave sa Viktorijom koja se povela zbog neželjene trudnoće sa njegove strane javno rekao da je njegov otac jači od Hitlera i da će uraditi sve da se ta trudnoća prekine kao što je to već uradio njegovoj bivšoj devojci Mateji L. Ova izjava je podigla ceo region na noge, a sada je i Viki progovorila na ovu temu.

- Tu se desilo neko ubistvo ili je platio da neko udari devojku autom ili je prebili. Sigurno joj nije stavio pare u kovertu da ima za porođaj. Ja kada sam ga pitala šta su uradili njoj. On je rekao da sama protumačim i da ću proći isto. Ja se njega ne plašim samo sam mu to rekla - istakla je Viki i dodala:

- On jako mrzi žene, zatvoren prostor ispolji agresiju u njemu. U jednom trenutku sam bila jako zaljubljena u njega. Uvek sam nalazila opravdanje za njega, ali sada mislim da sam pravdala nešto što nikako nije mogla.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne mogu da kažem da se kajem. Kada sam bila poslednji put kod tebe bila sam na ivici da raskinem, on je plakao i molio da se pomirimo, pa smo posle toga se više vezali. Ima tu dosta grešaka, ne mogu da kažem da se kajem jer imam emociju i dalje. Koliko god je monstruozan, više ne mogu da ga gledam posle ovoga. S obzirom na reči koje je spominjao, Mateja L, rekao je da je njegov otac opasniji nego Hitler. Mislila sam u tom trenutku da čovek samo nije normalan. Ne mogu više da nađem opravdanje za njega, iz njega izbija negativa, a ja to nisam videla. Mnoge stvari mi nisu jasne - priznala je ona.

- Da li se plašiš za život sebe i svojih najbližih? - pitao je voditelj.

- Ne želim da dovodim sebe i svoje dete u neku situaciju, ako su na ovaj način uradili ovo, sigurno imaju način za moju bebu. Ja sam sve bliže tome da abortiram. Ne bih želela da on bude otac mog deteta, ali mislim da svako živo biće ima pravo da živi, nisam neko ko treba da odlučuje o tom životu - rekla je zadrugarka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:37 Marko Osmakčić je sad malo u stresu! Tukao trudnu Viki, sahranio živog OCA, a evo kako se PODSMEVA celoj naciji