REKAO MI JE DA NE VOLI ŽENE JER JE GLEDAO KAKO MU SE MAJKA KURVA! Sandra otkrila da je Marka otac naučio da devojke treba tući!

Nakon što su mediji razotkrili najmorbidniju aferu od kako u Srbiji postoji rijaliti, lažiranje smrti Franja Osmakčića, oca zadrugarka Marka Osmakčića, iz dana u dan pojavljuju se nove informacije o bivšem rijaliti učesniku koji ismeva naciju sramnim potezom svog tate.

Njegova ljuta supranica, Sandra Rešić, ispričala je u "Zadruzi" detalje njenog i Markovog razgovora i okrila da je, kako je on to rekao, kurva*e njegove majke Dubravke razlog zbog kog je on ženomrzac.

Sandra je rekla da joj je Marko pričao o njegovom detinjstvu i lošem braku roditelja, te da sa majkom nikada nije imao dobar odnos, a da je nakon razvoda mame i tate on ostao privržen ocu od kojeg je i naučio da žene treba tući i maltretirati.

- Pre nego što je Marko ispričao bilo šta o Matei L., on je govorio o prvom abortusu sa kojim se susreo, kada je gostovao na radiju kod Karića. On je tada pričao da se njegovoj bliskoj osobi, mislim da je rekao bratu, dogodilo da je devojka ostala trudna, ali da on nije želeo tu trudnoću. Tada je rekao da su oni to brzinski završili, jer porodica Osmakčić nije bila za to, ali da su nakon toga ta devojka i njegov brat ostali u dobrim odnosima - ispričala je Sandra Rešić, a cimeri su ostali u neverici.

Ona je nastavila da otkriva detalje ragovora:

- Pre nego što je ispričao za Mateu, on je Viktoriji rekao pred svima nama: "To tvoje dete će kući ostati bez majke" - rekla je pevačica, a Mitrovićeva je to potvrdila. Onda je Rešićeva ispričala i šta je Marko govorio o svojoj majici:

- Marko je meni lično rekao, ovde na garnituri, da se njegova majka ku*vala. Rekao mi je: "Zašto ja spadam u ženomrsce?! Zato što se moja majka ku*vala, a ja sam to sve gledao, a moja majka meni nije bila majka ni pre toga. Ona je mene učila da je život čist račun - duga ljubav. Tu nije bilo majčinskog odnosa ni pre njenog ku*vanja" - to je on meni rekao. Rekao mi je i da je zato privrženiji ocu, a ne zato što majka nije imala vremena za njega. On je pričao da je ona bila loša majka i pre tog ku*vanja kada su se oni razišli. Prema njegovoj priči, on je nakon njihovog razvoda ostao uz oca koji je smatrao i učio ga da žene treba da se tuku, da treba da se postave na svoje mesto i da ženama ništa ne treba da bude podređeno. On je kroz taj razgovor meni objašnjavao zašto ne ceni ni jednu ženu, zašto ih ponižava i ostavlja utisak ženomrsca. Marko je tada stavio akcenat na njihov odnos još od njegovog detinjstva jer je on ispričao kako se nikada nije osećao voljeno i nikada nisu imali taj prisni odnos - objasnila je Sandra i podsetila da je Osmakčić stalno isticao koliko mu je otac "opasan" i da ga štiti.

- Marko je ovde za svog oca izgovarao najstrašnije stvari. Kada je prebio Anu Spasojević i kada mu je ona zapretila da će da mu oduzme Lambo, on joj je rekao ovde pred svima nama kako od toga nema ništa jer njegov otac to ne bi dozvolio. Što se tiče lažiranja smrti, ja ne znam šta da mislim - završila je Rešićeva.

Hvali se da je popularan Broj pratilaca skočio sa 40.000 na 100.000 Marko Osmakčić trenutno je u Švajcarskoj i tamo se nalazi otkako su ga izveli iz "Zadruge" zbog lažne očeve smrti. On se sada pohvalio na društvenim mrežama kako mu je ovaj potez doneo veliku popularnost. Bestidan bivši rijaliti učesnik naglo je dobio veliki broj pratilaca na Instagramu. On je za samo dva dana došao do 100.000 pratilaca, a onda ponosno to okačio na stori. - Za samo dva dana. Hvala svima! Uskoro istina o svemu - napisao je Marko uz smajlije.

