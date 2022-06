EVO ŠTA SE DESILO SA TRUDNOM MATEOM L: Osmakčići sve priznali, a Franjo imao još jedan BIZARNI PLAN! Hteo da SAHRANI živu babu...

Marko Osmakčić, koji je pobegao iz Zadruge lažirajući smrt oca Franja, objavio je video u kojem njegov otac objašnjava kako je došao na ideju da lažira svoju smrt.

Franjo je otkrio da je pre nego što je napravio svoju umrlicu, poslao lažnu dijagnozu karcinoma, produkciji rijalitija, međutim, plan da na taj način "izbavi" sina mu je pao u vodu.

- Još za Novu godinu predlagao sam sinu Mariu, da kažemo Marku da treba da izađe, međutim, Mario mi je govorio da sačekamo još malo. Ipak, ja sam sve više dolazio do zaključka da treba da ga vadimo napolje. To što mu je Viktorija radila, mene je rastrzavalo. Da mu ona uništava stvari, to je čista glupost, nije ljubav. Mario mi je rekao može da izađe ako je u pitanju smrtni slučaj.

- Ja sam onda razmišlja "umrla mi majka", možda će ga onda pustiti. Na kraju sam došao do zaključka da je jedina opcija da se ja proglasim mrtvim. Plašio sam da će mi dete doživeti šok, zato to odmah nisam uradio. Onda sam prvo napisao pismo, koje sam poslao po jednom dečku, koji je ušao u "Zadrugu" u aprilu. Međutim, pismo je završilo kod produkcije.

- Drugi pokušaj je bio, našao sam doktorsku dijagnozu, teški rak pankreasa, pa ću sa tim uspeti da ga izbavim, ali ljudi nisu kupili tu priču, nakon čega sam shvatio da moram da napravim umrlicu - gvorio je Franjo u svom izlaganju.

On se u svom obraćanju javnosti osvrnuo i na slučaj Matee L, bivše devojke svog sina.

U rijalitiju "Zadruga", digla se velika prašina kada se Marko Osmakčić obratio svom ocu i uživo u programu tražio od Franja Osmakčića, da ponovi postupak kao sa njegovom bivšom Mateom L. 2016. godine u Zagrebu, koja je, kako je sam rekao, tada bila u 8. mesecu trudnoće.

- Meta je bila dve godine starija od Marka. To je bila prva njegova zaljubljenost. Međutim, ona ga je gledala kroz interes. On je u tom ludilu bio svaki vikend na relaciji Zagreb-Cirih, to je bio početak kraja njegovog tenisa. Ona mu je kumovala tome. Marko je počeo da ispoljava svoje frustracije na meni. Između nas se desio veliki sukob i ja sam samo napisao, poruku toj Matei, ta devojka uopšte nije bila trudna. Mi nismo nikakve ubice, ni mafija. Imao sam samo za cilj da od dece napravim legende. Nije trebalo da budu prvaci, nego legende. Ali se sve zavšilo kako se završio - zaključio je Franjo.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

00:39 Marko Osmakčić se ovako pravdao nakon obrisanog snimka