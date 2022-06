VIKI DANAS IDE NA ABORTUS, PRODUKCIJA JE IZVODI IZ ZADRUGE! Već osećam krivicu, moje dete nije KRIVO, Osmakčići su MONSTRUMI

Trudna Viktorija Viki Mitrović saopštila je u toku noći da produkcija mora da je izvede iz "Zadruge" kako bi posetila ginekologa

- Ako sumiramo sve što se desilo, ovo je najteža nedelja za tebe? - pitao je voditelj

- Pa jeste, mislim da će biti od sutra. Sve sam stavila po strani, a nešto sam i zaboravila - rekla je Viki.

- Zatrudnela si sa Markom Osmakčićem, koji je izašao iz rijalitija pod okolnostima koje su monstruozni. Kakvu si odluku donela što se tiče deteta koje nosiš? - pitao je Darko

- Donela sam odluku da ću sutra ići da abortiram. Ne želim jednostavno da imam bilo kakvu povezanost sa njim i smatram da povezanost ne bi bila na neki ljudski način. Mislim da moje dete, baba i deda nisu krivi za to što sam se ja sama uplela. Od kad sam ja to čvrsto odlučila, već sam počela da osećam krivicu. Više nije bilo hoću-neću, na kraju će biti tako - rekla je Viki.

- Koliko je bilo teško doneti tu odluku? - pitao je Darko.

- Bilo mi je teško da se borim sa tom odlukom od kad sam saznala koliko nedelja je u pitanju. Bilo mi je teško i dok je Marko bio tu. Ja sam njemu predlagala da možemo to da rešimo, kroz par dana i javno i to, ako misli da bih ga prevarila. Uvek bih to rekla ako neko ne želi, a da nema ucena i pretnji. Da li su tu pare u pitanju, nasledstvo, ne želi da ima dete sa ovakvom osobom? Znam da mu majka nije bila ništa lošija od mene u tom nekom mladalačkom životu. Za mene nije najbolje, ali kad sve uzmem u obzir, kada sve sumiram, mislim da je to najbolje...Kad je Marko to rekao za Mateu L., da li je hteo da me zastraši, pa je čuo da se to nekome desilo. Ja sam ga slušala, ali moj mozak nije konstatovao ono za Hitlera. Rekao mi je da tumačim sama. Skontala sam da sigurno nije doneo novac devojci, nego da je nešto loše. Probudila sam ga sutradan, kad sam se vratila, nisam ga zatekla u kući. Za mene su svi isti - rekla je Viki.

- Ti nisi upoznala Markovog oca. Posle svega što si čula, kakvo mišljenje imaš o tim ljudima? - pitao je Darko.

- To su ljudi koji vole samo sebe. Mislim da su duboko nesrećne osobe. Mislim da su svi kolektivni monstrumi. Počev od njegovog brata i žene, ako je sudelovala. Jako su loši ljudi, osobe. Ja sam mesecima mislila da radim loše stvari, a da je on srčan. Ne, on je loša osoba - rekla je Viki.

- Kakav je on muškarac kad pobegne od ovakve stvari? - glasilo je pitanje.

- Kukavica! Uopšte nije muškarac... Tu i jeste poenta. Ako je neko prikrivao, a ja na to nisam gledala tako, on je to pričao da nam bude smešno, a ustvari je izgovarao. Krivo mi je što nisam uspela da prepoznam karakteristiku koju ima ili vuče... On je svog oca uvek isticao u dobrom smislu, ali kad se posvađamo, on mi je pričao to da ga je otac terao da ide u tu tenisku školu itd. Ja ne verujem da je on to uradio zbog mene. Što to nije uradio pre šest meseci? On je njega izbavio tog četvrtka, da ne bi Marko iz te agresije i besa, meni nešto uradio i da ne bi Marko iz tog besa ne bi ispričao neka dešavanja koje je njegova porodica uradila - rekla je Mitrovićka.

Na pitanje šta bi poručila Franju ili Marku, ona je kratko odgovorila:

- Ništa. Mislim da su dovoljno nesrećni da bih ja sada nešto rekla.

Kurir.rs/I.B.

