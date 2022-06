NIKAD TE NISAM NI VOLELA, SILEDŽIJO! Dalila zadala Caru nikad JAČI UDARAC, sve šokirala izjavom, obezbeđenje motrilo na njih!

Filip Car prišao je Dalili Dragojević i izazvao sukob koji je neviđen. Dalila nije znala kako da se "otarasi" od njega, pa je odlučila da pobegne.

- Nećeš mene naterati na ludilo, nećeš! Ja sam precizno govorila za sve što sam pitala. O meni je čovek pričao, o meni - vikala je Dalila.

foto: Printscreen

- On je rekao da ga njega to ne zanima. On je rekao da sam ja super ispao i da ne želi da me komenatriše - rekao je Car.

Zadruga 5 - Svađa pored bazena - DALILA I CAR - 21.06.2022. pic.twitter.com/8NbipzAH7Y — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) June 21, 2022

Dalila Dragojević je istakla kako ne voli i kako je ovo sve vreme bila igra sa njim. Filip Car je pludeo kada je sve to čuo i počeo je da besni više nego inače.

foto: Printscreen

- Nikada te volela nisam! Nikada te u životu volela nisam. Tebe tvoja mama ne voli, a ne da te neko drugi voli! - vikala je Dalila.

- Klošara kao ti na svakom ćošku! Nikada te nisam volela, nikada! Nasilniče i siledžijo! - vikala je ona.

Zadruga 5 - Dalila govori Caru da je sve bila igra i da ga nikada nije volela - 2 - 21.06.2022. pic.twitter.com/N8aRRMOyfp — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) June 21, 2022

kurir.rs/I.B.

