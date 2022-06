NAVIKLA SAM DA DOBIJAM UVREDE... Dalila Dragojević ŠOKIRALA priznanjem, evo zašto joj je muka da bude DEŽURNA BUDALA! (VIDEO)

Dalila Dragojević je u Rasjkom vrtu otkrila kako se oseća nakon svih sukoba koji su se danas izdešavali sa Filipom Carem.

- Navikla sam od strane takve osobe da dobijem takve uvrede i navikla sam da lomim posle toga, pa ovo što mi se danas desilo vidim da nije uspeo da me navede na to. Vidim da polako balasiram sa tim stvarima - govorila je Dalia.

- Dalila, zašto mu smeta tvoje sunčanje? - pitalo je Drvo.

- Ne znam, kaže da mu smeta jer je tu moj bivši muž i Anđelo. Šta meni treba da me neko vređa, pa posle da padnem na par lepih reči? Mislim da ovo više nije to to i da treba da se isključim iz cele priče. Videla sam sad da priča Marku kako sam mu oprostila razna sr*nja. Šta bi bilo da me mrzi, ako je ovo ljubav? Ne treba mi ovo, ne treba mi stres. Ja sam kriva što padnem na lepe reči i što pomislim da se on pokajao. Ja sam do juče sa tim momkom planirala da idem na more. Napravio je sr*nje bez razloga, jer ide u izolaciju. Večeras ako ga vidim sa nekom drugom, od mene nema reakcije. Prošle nedelje sam napravila scenu i dopustila sebi da se napijem, ovo nedelje ne. Svako o sebi govori i to je to. Muka mi je da više budem dežurna budala. On se ni prema jednom osobi nije odnosi kao što se odnosi prema meni. Niko ne bi oprosti ovo što sam ja - nastavila je Dragojevićka.

- Moram da kažem da je strašno ono što jedno drugom izgovarate - dodala je Drvo mudrosti.

- Ja sam žena, kako god da izgledam id a sam jaka, žensko sam. On kaže da nisam žena, nego monstrum. Neću da rešavam ništa. Greška je što sam posle prvog omalovažavanja i prevare dopustila sebi da mu pređem. Moja greška je što sam misila da može da se promeni, ne može. Ja više ne znam šta da radim. Neću da dozvolim da se isprovociram, ali ne mogu i puknem. Koliko god da sam pokušpavala, ne mogu više da se opravdavam - govorila je ona.

- U koje njegove karakteristike si se zaljubila? - pitala je Drvo Dalili.

- Videla sam ga kao dobrog momka. Imao je šarm, harizmu, bio mi je zaban. Kad je rekao da je bio spreman da me čeka osam meseci, mislila sam koliko je on dobar čovek. Rekao je da će da stoji iza mene u svakoj mojoj nevolji i da će biti tu za mene. Vidim nekog ko hrabro stoji uz mene, a onda se sve to okrene i vidim sasvim drugu ličnost. Vidim nekog ko voli da kocka, psuje, vređa i ponižava - pričala je Dragojevićka.

- Kad sednem i razmišljam šta sam sve tolerisala i šta sam sve oprostila... Imala sambahatost, ali ne u tolikoj količini. Ne može da se meri sa mnom. njemu je problem što živi u kući sa bivšim mužem i momkom sa kojim sam imala druženje, a kako je meni? Ja razmišljam šta ću da radim kad izađem prvi ili drugi dan. Rekla sam mu da želim da uložim u svoj izgled, smršala sam. Hoću da uložim da bih imala veće samopouzdanje, hoću da imam posao i sredim stvari iz privatnog života. Ja hoću da procvetan, budem srećna i nasmejana. Ja ću možda biti srećna kad izađem i uvidim da nije sve tako crno - nastavila je ona.

Kurir.rs/M.M.

