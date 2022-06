KAO DA SAM SE JUČE RODIO, SRAMOTA ME ŠTO SAM KUKAO! Dejan Dragojević priznao kako se oseća 9 meseci nakon Daliline PREVARE!

Dejan Dragojević otkrio je svoje utiske pred kraj rijalitija i progovorio o braku sa Dalilom.

Njemu su gledaoci postavili pitanje vezano za njegovo učešće u "Zadruzi 5".

- Prošlo je devet meseci, kada sve sabereš, koliko si ponosan na sebe? - glasilo je pitanje.

- Ponosan sam, osećam se zdravo, svežije i novije. Kao da sam se juče rodio. Pale su mi neke stvari na pamet. Ponosan sam na sebe zato što sam sve izgurao. Nisam pao u krevet, tu sam, stojim. Nekako, sramota me je što sam radio nešto, što sam kukao. Ali šta da radim. Te uspomene ću da gledam kroz prste. To je sve bilo usputno, tih stvari me je sramota - rekao je Dejan.

