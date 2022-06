SVE MILIČINE LAŽI NA VIDELU! Mensur u suzama zbog ovih scena: Snimak sa Tomovićem, prst u ustima i Veselinovićeva koja pipa grudi!

Milica Veselinović imala je priliku da vidi svoje uspomene u rijalitiju i van njega.

Prve fotografije koje je uglededala su njene uspomene iz detinjstva koje su je ostavile bez teksta. Ono što je nju potpuno izbacilo iz takta su one sa eksplicitnim sadržajem i one koje su se mesecima unazad spominjale, a koje je ona uporno poricala.

Zadrugari su zanemeli na ono što je Mina Vrbaški pokazivala u emisiji uživo.

Nakon toga, na video klipu, zadrugari su imali priliku da vide početak njene ljubavi sa Mensurom Ajdarpašićem, na šta je ona jako emotivno reagovala. Veselinovićeva nije mogla da zadrži suze, te je bez reči posmatrala kadrove koji su joj oduzeli dah i podsetili na najlepše trenutke njenog učešća.

Fotografije sa Vladimirom Tomovićem, apsolutno su unele nemir i tenziju u Beloj kući.

- Meni je najupečatljiviji ovaj deo gde smo ona i ja. Bio sam sve vreme uz nju, svašta sam prošao sa njom. Što se tiče ove slike, to je stidno za nju. Ne vidim da ima neku ružnu prošlost. Što se tiče ovih prstiju, to ne bih ni da komentarišem, ja gledam samo lepe stavri sa njom. Milo mi je samo da sam video najlepše trenutke. Mislim da joj ovo nije trebalo. Sazrela je kroz ovaj rijaliti, dosta je sazrela u jednu devojku, u samom nastupu. Ne znam šta bih više rekao, milo mi je da vidim da nije bilo bviše momaka ovde. Povredila me laž, dva, tri puta me je slagala. Bilo je svega, bilo je dosta trenutaka - prokomentarisao je Mensur.

- Ružne su stvari, njoj idu na čast. Meni je rekla da ta slika sa prstom ne postoji - ustao je Mensur.

- Nemam šta da se pravdam ovim ljudima, ovo su milioni već videli i ostali uz mene - rekla je Milica.

- Nisu milioni bitni, nego ja. Njoj to ide na obraz, ne meni. Nisam se ja skidao go po Instagramu. Ono sa Tomovićem, ona kaže da od strane nje ništa nije bilo, da ga je blokirala kad se to desilo od strane njega. Opet je ružno sa njene strane što je rekla da nema tog prsta, laži su najgore. Rekao sam joj da prizna, da me ne pravi budalom. Jeste preružno i nije joj na ponos, nije joj na čast. Ja sam neke stvari znao, neke nisam, neke stvari sam prelazio, neke nisam. A i nije bila gola - pričao je Ajdarpašić.

- Ovo je toliko strašno, kao i ovo za Tomovića, rekla je da nikada nije bila na video-pozivu sa njim - dodao je Karić.

- Naš odnos je gotov, okončan je, zbog nje sam uradio dosta stvari i grešaka... - pričao je Mensur.

- Kaješ se, a? Reci kako jeste, nemoj da uvijaš u foliju, reci da te je sramota - rekla je Milica.

- Sramota me je ovih stvari - istakao je Ajdarpašić.

