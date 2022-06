DALILA I DEJAN SVE ZNAJU ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU! Bivša zadrugarka ih RASKRINKALA: Pomiriće se posle Zadruge! Pričaju u ŠIFRAMA...

Zorica Marković u razgovoru za Informer raskrinala je Dalilu i Dejana Dragojevića i tvrdi da će se oni pomiriti čim napuste rijaliti "Zadruga"

Zorica pomno prati dešavanja u "Beloj kući", a pevačica je navela i situaciju u kojoj su Dalila i Dejan pričali u šiframa:

foto: Nemanja Nikolić

- Od početka tvrdim da će Dalila i Dejan da se pomire posle "Zadruge". Kada su ušli u rijaliti kružio je klip sa nekog njihovog putovanja, to je jedan momenat, a drugi je kada su pre nego što će prvi put otići u izolaciju, sedeli na ležaljkama kod bazena i pričali u šiframa. Pojačala sam televiziju do daske, ali nisam znala o čemu se radi, ali otprilike sam znala da će se nešto desiti. Preterali su u svakom smislu te reči. Mislim da Dejan još uvek gaji emocije prema njoj. Ona se zavozala, preterala je u svakom smislu, ali ipak će ona sve to obrlatiti u njenu stranu - rekla nam je Zorica.

foto: Damir Dervišagić

U "Zadruzi" se dosta pričalo o crnoj magiji kojom se navodno Dalila i Biljana Dragojević bave, a Zorica je sada otkrila da se o toj temi govorilo i ranije, dok su bili učesnici rijalitija "Parovi":

- Naslušala sam se raznoraznih priča. Uvek u životu postoji dobro i loše. Pričaju svašta. O Dragojevićima se sve i svašta pričalo i dok su bili u "Parovima"... Verujem u Boga i u crkvu i svaku magiju, ako postoji, iskrena molitva može da reši. I ja sam imala loša iskustva. Koleginica mi je to iz ljubomore uradila. Ona nije poznata i ne živi više ovde - priznala je pevačica.

Zorica Marković je otkrila i kroz šta je sve prošla kada je izašla iz "Zadruge" i istakla da ljudi brzo zaboravljaju, pa tako Dalila i Dejan neće imati mnogo problema zbog svog ponašanja u rijalitiju:

- Osim društvenih mreža, lažnih profila i fanatika koje ja zasigurno znam, ali se ne bavim time, pljuvali su me i pretili, ali iz svog iskustva ja ljudima na ulici izazivam osmeh ljudima na licu. Što se njih tiče zapljusnuće ih stvarnost. Oni ne znaju šta ih čeka, pretpostavljaju na osnovu informacija koje saznaju kad neko uđe, ali to je minimalno. Neće im biti lako, ali narod brzo zaboravlja. Pamtiće ih dok traje leto, čim počne nova sezona sve će se zaboraviti, tako da neće imati veliki problem. Nosiće etiketu, ali oni znaju šta će im ti posle doneti i da nisu razmišljali takve stvari ne bi radili - zaključila je Zorica Marković.

foto: Printscreen/Premijera Volela bih da u "Zadruzi 5" pobedi Stefan Karić Zorica Marković je otkrila da postoji mnogo favorita, ali da misli da će pobedu "Zadruge 5" odneti Dejan Dragojević: - Što se mene tiče svejedno mi je ko će da pobedi. Volela bih da jednom nešto dobro pobedi, kao što je Anđela ili Karić. Ima dosta favorita. Viktorija i Marko su nosili priču, ali je ona izgubila šansu da pobedi. Da je ostavila dete ona bi osvojila prvo mesto. Meni je Miki favorit. Od svih sezona sada je najbolji. Ljudi vole da žale, tako da nije isključeno da Dejan pobedi - rekla je Zorica.

