MIKI ĐURIČIĆ PRVI PUT OTVORIO DUŠU O ODNOSU SA ŽENOM: Dete ga skroz promenilo, ima veliki CILJ, a sa dragom se nikad nije POSVAĐAO

Miki Đuričić video je ženu i dete tokom gledanja uspomena u rijalitiju i raznežio se.

Rijaliti učesnik ispričao je detalje njihovog upoznavanja i braka.

- Ja bih hteo da kaže, ne može čovek da se promeni sam, mora život da ga promeni. Ja sam doživeo osude zbog onoga sto sam radio. Bilo je ljudi koji su me branili jer me vole. U celoj toj nesreći, upoznao sam suprugu. Ja sam samotnjak, nisam mogao da opstanem sa nekim, mislio sam da cu večno biti sam. Jedan prijatelj mi je rekao da me samo dete može primeniti, to se desilo. Ne pričam mnogo o tome, ne mogu noću da spavam, ovo mi je najteži rijaliti do sada. Prvi put ne idem posle rijalitija u neizvesnost, znam sta me čeka, ko me čeka. Verujte da mi je sada najteže, propustio sam najbitnije momente u životu svog deteta, ali sve zbog nje, zbog cilja koji imam kada je moja ćerka u pitanju. Moja žena i ja se nikada nismo posvađali - istakao je Miki.

- Ona se iz istog kraja kao i ja. Sremci slično razmišljaju, isti mentalitet. Ja nešto kažem, ona se nadoveže. Mnogo mi nedostaju žena i dete, samo neka se ovo završi, da ih zagrlim za dve nedelje. Drago mi je da vitite da sam nekad i ja bio mršav, moram to da kažem,ja sam pčelar iz Kupinova ali sam i ja supešan - rekao je Miki.

