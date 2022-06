HUSO MUJIĆ RAZVEZAO JEZIK O DRAGOJEVIĆU: Dalila i Dejan treba da podele PRVO MESTO, a njemu čuvam OVO! Car neka ne dolazi

Nakon emitovanja uspomena Dejana Dragojevića, Dalila je uvidela koliko je bila okrutna prema bivšem suprugu, a potom se slomila i pokajala zbog svega što se izdešavalo.

Dalilin otac, Huso Mujić, oglasio se nakon emitovanja uspomena, pa otkrio kako se oseća i da li postoji mogućnost da se bivši supružnici pomire.

- Dobro sam, gledao sam uspomene, ja sam i poslao to. Kako mi neće biti žao, žao mi je što se to desilo, šta da radim ja... Sve je već rečeno za 10 meseci, ne znam šta da pričam više, nije zgodno bilo, šta da radim. Trebalo bi da postoji mogućnost da se pomire, bar da govore. Koliko se ljudi rastane, pa ostanu u dobrim odnosima, videćemo šta će biti - priča Huso.

Ovom prilikom Huso je otkrio i kako bi reagovao da se Dalila u Gornjem Šepku pojavi sa Filipom Carem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nikako ne bih reagovao da se ona ovde pojavi sa Carem. Ovamo nema dolaska njemu! Ja sam to davno rekao. Nek' ide svojoj kući, ja mu želim sve najbolje, ali što se tiče njega i nje, to nema šanse - priča Huso.

Huso je ovom prilikom otkrio šta bi voleo da poruči bivšem zetu Dejanu Dragojeviću, da može.

- Ako me on bude zvao, popričaćemo. On meni ništa nije učinio, na osnovu svih dešavanja... Voleo bih da mu poručim da nikada ništa loše nisam rekao za njega, ne znam ko mu je to preneo tamo. To je čista laž, uvek sam sve najbolje pričao i dan danas mislim sve najbolje. Pored svega toga. Ja mu ne zameram ni neke stvari što mu izlete, nikada ga nisam povredio ni na jedan način. Najbolje sam pričao ono što jeste, nikada nisam izmišljao, niti crnio, niti farbao. Nije bilo loše, ni od mene, ni moje familije - priča Huso.

Na pitanje da li očekuje poziv od Dejana nakon izlaska iz rijalitija, Huso odgovara ovako:

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Pink

- Stariji sam, trebalo bi da me nazove. Treba da dođe po auto. Čuvam mu auto, gledam ga, kako mi je ostavio, tako da mu vratim. Nisam možda napravio jedno 300 kilometara sa njim, malo ga vozao - kaže Dalilin otac.

Huso smatra da su Dalila i Dejan podneli najveći teren u petoj sezoni najvećeg rijalitija svih vremena, te s toga misli da treba da podele glavnu nagradu.

- Dejan i Dalila bi trebali biti u finalu. Čitav rijaliti su izneli oni, trebalo bi stvarno. Navijaću za oboje ako ostane samo njih dvoje na kraju. Ako bi se pomirili svejedno mi je ko pobedi. Odlučiće publika, i Dejan da pobedi bilo bi mi drago. Njih dvoje su podneli najveći teret i nek podele prvo mesto - zaključio je Huso.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

