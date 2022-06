SVE PUCA OD STRASTI! SANDRA I ANĐELO PRED KRAJ RIJALITIJA U ROMANSI: Pevačica se onda rasplakala dok je pričala o VEZI! U STRAHU

Novi ljubavni par Anđelo Ranković i Sandra Rešić više ne mare za poglede zadugara. Njih dvoje su sinoć ušli u ljubavnu vezu i od tog trenutka se ne razdvajaju.

Ovo jutro su se mazili i ljubili u bazenu dok su ih svi gledali. Naime, Anđelo je video Sandru kako se kupa i ušao i stao pored nje i odmah su krenuli da razmenjuju nežnosti.

Kasnije je Sandra otkrila kako se oseća povodom nove veze.

- Moram malo da se opustim, rekla mi je to Anđela, slažem se i sa njom i sa tobom Drvo da se skroz opustim, trebaće mi par dana - dodala je Sandra.

- Iskreno ja sam mislila da do toga neće doći, jer ja nemam povrenja zbog nekih stvari koje su se dešavale. On je krenuo za mnom, a ja sam htela da se skloni, ali on nije to uradio, a da se sklonio to bi bilo to, nikada ne bi bili zajedno. On je onda mene poljubio i ja sam išla na rizik, šta bude biće. Iskreno preživela sam svaša a dugo sam sa njim u toj priči. Traje sve to pet meseci, sa svim njegovim izletima. Meni je sa njim sve poznato i nepoznato. Sve znamo jedno o drugom, a opet ne znamo ništa. On je sve vreme tu sa svim stvarima koje su se dešavale. Meni je sada dobro jer sada možemo da radimo sve a da niko ne osuđuje. Ljudi me gledaju čudno, izgleda kao da su mi izrasli rogovi i da sam trudna ali ne smeta mi niko. Ništa me ne zanima, ni pritisak, ni pitanja ništa. Meni je bitno da on bude bolje i nadam se da će biti, jer je on u prethodnim nedeljama bio loše. Ja ću se truditi da budem što više okej prema njemu - rekla je Sandra.

- Imam tako neki loš predosećaj, ali ne plačem sada što mi je loše, naprotiv, nepoznato mi je sve to ali prepuštam se, realno je da se sada opustim, ali ne znam da li će se desiti, to je do mene. Desile su se mnoge stvari koje nemaju veze sa mnom, tudiću se da se opustim, šta me briga šta će ko da kaže - rekla je Sandra kroz suze.

