SANDRA I ANĐELO PREKINUTI USRED STRASTVENOG MOMENTA: Prišla im cimerka i imala je šta da vidi! Rešićka ne sme glavu da PODIGNE

Novi rijaliti par Sandra Rešić i Anđelo Ranković ne prestaje da razmenjuje stasti.

Njih dvoje našli su se pored bazena, pa su se "zaigrali" na fotelji i uživali u ljubavi sve dok ih nije prekinula cimerka.

Naime, u jednom trenutku Milica Veselinović se približila kako bi uzela svoju odeću.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja se izvinjavam", rekla je stidljivo Milica, a Sandra nije smela ni da pomoli glavu.

Inače, Sandra je sa Anđelom završila kao potrčko pa su u izolaciji uplovili u romansu.

foto: Printscreen/Zadruga

"Traje sve to pet meseci, sa svim njegovim izletima. Meni je sa njim sve poznato i nepoznato. Sve znamo jedno o drugom, a opet ne znamo ništa. On je sve vreme tu sa svim stvarima koje su se dešavale. Meni je sada dobro jer sada možemo da radimo sve a da niko ne osuđuje. Ljudi me gledaju čudno, izgleda kao da su mi izrasli rogovi i da sam trudna ali ne smeta mi niko. Ništa me ne zanima, ni pritisak, ni pitanja ništa. Meni je bitno da on bude bolje i nadam se da će biti, jer je on u prethodnim nedeljama bio loše", pričala je Sandra nakon što su se "smuvali".

Zadruga 5 - Milica prekinula Sandru i Anđela - 29.06.2022. pic.twitter.com/xkmIYizObn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) June 29, 2022

Kurir.rs/K.Đ.

